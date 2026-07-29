Doliu uriaș la Hollywood! A murit actorul Tom Chadbon, cunoscut din "Game of Thrones", "James Bond" și "Doctor Who"

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 13:35

Actorul britanic Tom Chadbon, cunoscut pentru rolurile sale din seriale de succes precum "Doctor Who" și "Game of Thrones", dar și din filmul "Casino Royale" din seria James Bond, a murit la vârsta de 80 de ani.

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