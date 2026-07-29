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Doliu uriaș la Hollywood! A murit actorul Tom Chadbon, cunoscut din "Game of Thrones", "James Bond" și "Doctor Who"

Tom Chadbon in "The best must die" ( 1974)/ Profimedia

Tom Chadbon in "The best must die" ( 1974)/ Profimedia

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 13:35

Actorul britanic Tom Chadbon, cunoscut pentru rolurile sale din seriale de succes precum "Doctor Who" și "Game of Thrones", dar și din filmul "Casino Royale" din seria James Bond, a murit la vârsta de 80 de ani.

Chadbon a avut o carieră prolifică în televiziune și film, remarcându-se ca actor de caracter. De-a lungul anilor, a avut apariții recurente în seriale precum Casualty, Where The Heart Is și Crown Prosecutor. De asemenea, a jucat în producții precum Heartbeat și Rebecca, relatează publicația Sky News.

Vestea decesului său a fost confirmată de compania Fantom Events, cu care actorul colaborase.

„Am aflat cu tristețe că Tom Chadbon a încetat din viață în weekendul trecut. Tom a fost o figură familiară pentru mulți datorită numeroaselor sale roluri din televiziune și film, inclusiv din Doctor Who, James Bond și Game of Thrones. A fost întotdeauna un om cald și prietenos, iar gândurile noastre se îndreaptă către familia sa în aceste momente dificile”, a transmis compania într-un mesaj publicat pe Instagram.

Născut în Luton, Bedfordshire, Tom Chadbon a fost apreciat pentru numeroasele sale roluri secundare și a apărut în producții TV precum Blake's 7, Heartbeat, Holby City, Silent Witness și The Bill.

Absolvent al prestigioasei Royal Academy of Dramatic Art (RADA), Chadbon și-a făcut debutul pe scenă în 1967, la Phoenix Theatre din Leicester. Ulterior, a jucat în piese clasice la Bristol Old Vic, National Theatre și în teatrele din West End, consolidându-și reputația ca unul dintre actorii britanici de caracter apreciați atât pe scenă, cât și pe ecran.

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