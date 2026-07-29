Realitatea.NET
Sanatate· 2 min citire

Alexandru Rogobete cere explicații privind repartizarea posturilor deblocate în spitale: „Opriți-vă! Distrugeți sistemul de sănătate!”

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 10:49

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut marți seară explicații publice privind criteriile după care au fost distribuite posturile deblocate în spitalele din România prin Memorandumul aprobat de Guvern. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta susține că repartizarea locurilor nu reflectă nevoile reale ale marilor spitale și ale institutelor naționale.

Rogobete a comparat numărul de posturi alocate unor spitale județene cu populația județelor respective și cu rolul unităților medicale în sistemul național de sănătate. Potrivit datelor prezentate de fostul ministru, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor a primit 131 de posturi, în timp ce spitale importante din alte județe au primit semnificativ mai puține: Bacău – 77, Brașov – 65, Cluj – 51 și Constanța – 65 de posturi.

Criticile sale vizează în special institutele naționale, care tratează pacienți din întreaga țară. Astfel, Institutul „Matei Balș” ar fi primit 15 posturi, Institutul Oncologic București – 22, Institutul „C.C. Iliescu” – 24, Institutul Clinic Fundeni – 86, iar Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” – 24 de posturi.

„Nu spun că Bihorul nu are nevoie de medici. Are. La fel ca toate județele și toate marile spitale ale României”, a precizat Rogobete în mesajul său.

Fostul ministru a atras atenția și asupra situației Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, care, potrivit acestuia, a primit doar patru posturi. El a legat această decizie de contextul geopolitic actual și de necesitatea menținerii capacității medicale a statului în situații de criză.

„Sănătatea nu este doar un capitol din buget. Este parte a capacității de răspuns a statului în situații de criză. Când slăbești spitalele strategice, trebuie să poți explica foarte clar de ce ai făcut-o”, a afirmat Rogobete.

În finalul mesajului, fostul ministru a lansat un apel direct către autorități: „Opriți-vă! Distrugeți sistemul de sănătate!”.

Până în prezent, Ministerul Sănătății nu a oferit un răspuns public la solicitările formulate de Alexandru Rogobete privind criteriile de repartizare a posturilor deblocate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

alexandru rogobete

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe