Alexandru Rogobete cere explicații privind repartizarea posturilor deblocate în spitale: „Opriți-vă! Distrugeți sistemul de sănătate!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 10:49

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut marți seară explicații publice privind criteriile după care au fost distribuite posturile deblocate în spitalele din România prin Memorandumul aprobat de Guvern. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta susține că repartizarea locurilor nu reflectă nevoile reale ale marilor spitale și ale institutelor naționale.

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