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Sanatate· 2 min citire
Alexandru Rogobete cere explicații privind repartizarea posturilor deblocate în spitale: „Opriți-vă! Distrugeți sistemul de sănătate!”
Alexandru Rogobete
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut marți seară explicații publice privind criteriile după care au fost distribuite posturile deblocate în spitalele din România prin Memorandumul aprobat de Guvern. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta susține că repartizarea locurilor nu reflectă nevoile reale ale marilor spitale și ale institutelor naționale.
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