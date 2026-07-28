Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce uităm lucruri aparent simple?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 09:20

În ediția de azi „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru, explică mecanismele memoriei și semnalele care pot indica stres, oboseală sau alte probleme de sănătate ce afectează capacitatea de a ne aminti lucruri aparent simple.

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