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Sanatate· 2 min citire

Sanitas: „Pîslaru a mimat dialogul timp de trei luni!”

Viorel Hușanu

Viorel Hușanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 16:16
SursăRealitatea PLUS

Prim-vicepreședintele Sindicatului Sanitas, Viorel Hușanu îl atacă dur pe Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii. Acesta susține că sindicatele nu vor legitima o ilegalitate și face apel la parlamentari să nu voteze legea salarizării. Va fi dezastru pentru jumătate dintre bugetari, a mai precizat acesta.

Sindicatele acuză la legea lui Pîslaru este ilegală

„Domnul Pîslaru a mimat de trei luni de zile dialogul. Ne-a chemat, a făcut de fiecare dată un monolog, a spus că și-a notat toate doleanțele noastre și a venit cu un nou draft al salarizării, care a fost și mai prost decât primul draft al salarizării.

N-a știut nimeni ce conține, că în continuare a refuzat dialogul, iar după ce noi am câștigat în instanță faptul că acest guvern nu avea dreptul să promoveze o astfel de lege și deci nici de a purta negocieri, domnul Pîslaru iese public și spune că ne cheamă la consultări.

Ori noi, prin hotărârea noastră și nu doar a Federației Sanitas, toate cele cinci confederații sindicale s-au unit și au spus că nu dialoghează cu un guvern demis, pentru că instanța a spus că acest guvern nu are dreptul să facă acest lucru.

Dar noi, practic, nu legitimăm o ilegalitate prin acțiunile noastre. Domnul Pîslaru iese în continuare și spune cu orice preț că va introduce legea în Parlament.

Rog toți parlamentarii, nu mă interesează coloratura politică să nu voteze această lege dacă ea va ajunge în Parlament. Este dezastru pentru cel puțin jumătate din bugetari.”, a zis Viorel Hușanu, președinte Sanitas.

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