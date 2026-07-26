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Sanatate· 2 min citire
Sanitas: „Pîslaru a mimat dialogul timp de trei luni!”
Viorel Hușanu
Publicat26 iul. 2026, 16:16
SursăRealitatea PLUS
Prim-vicepreședintele Sindicatului Sanitas, Viorel Hușanu îl atacă dur pe Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii. Acesta susține că sindicatele nu vor legitima o ilegalitate și face apel la parlamentari să nu voteze legea salarizării. Va fi dezastru pentru jumătate dintre bugetari, a mai precizat acesta.
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