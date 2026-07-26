Sanitas: „Pîslaru a mimat dialogul timp de trei luni!”

Publicat 26 iul. 2026, 16:16 Sursă Realitatea PLUS

Prim-vicepreședintele Sindicatului Sanitas, Viorel Hușanu îl atacă dur pe Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii. Acesta susține că sindicatele nu vor legitima o ilegalitate și face apel la parlamentari să nu voteze legea salarizării. Va fi dezastru pentru jumătate dintre bugetari, a mai precizat acesta.

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