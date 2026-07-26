Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Escrocherie cu militari străini. 6 persoane au fost reținute

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 12:14
SursăRealitatea PLUS

Metoda militarul străin face, în continuare, noi victime. Au fost percheziții de amploare la șapte locuințe din județul Ilfov într-un dosar de înșelăciune. Prin această metodă, infractorii își fac profiluri false de militari, cer bani prin minciuni și rup legătura cu victimele când nu mai primesc nimic.

Escrocherie cu militari

Înșelăciunea ar fi avut loc în perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026, când trei persoane ar fi fost mințite pe rețelele de socializare și determinate să dea sume uriașe de bani.

Procurorii au confiscat mai multe probe de la locuințele presupușilor tâlharilor.

Cinci bărbați și o femeie, cu vârste între 22 și 40 de ani, au fost reținuți, pentru 24 de ore.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

escroherie cu militarifraudamilitari straini

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Sanatate

Virusul West Nile a provocat două decese în România. Opt cazuri au fost înregistrate în șapte județe și în București - cifre oficiale

Virusul West Nile a provocat două decese în România. Opt cazuri au fost înregistrate în șapte județe și în București - cifre oficiale

Premieră medicală în România: pacientă de 18 ani, transportată cu elicopterul Black Hawk de la Craiova la București în timp ce era conectată la ECMO
Premieră medicală în România: pacientă de 18 ani, transportată cu elicopterul Black Hawk de la Craiova la București în timp ce era conectată la ECMO
Fumul incendiilor de vegetație crește riscul de boli grave și ar putea provoca 1,9 milioane de decese în următoarele decenii
Fumul incendiilor de vegetație crește riscul de boli grave și ar putea provoca 1,9 milioane de decese în următoarele decenii
Record de candidați la UMF „Carol Davila”, în plină criză medicală: aproape 7.000 de tineri se luptă pentru 2.000 de locuri, înaintea grevei generale
Record de candidați la UMF „Carol Davila”, în plină criză medicală: aproape 7.000 de tineri se luptă pentru 2.000 de locuri, înaintea grevei generale
Efectul neașteptat al medicamentelor pentru slăbit: riscul de cădere a părului ar putea fi cu până la 68% mai mare
Efectul neașteptat al medicamentelor pentru slăbit: riscul de cădere a părului ar putea fi cu până la 68% mai mare

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe