Escrocherie cu militari străini. 6 persoane au fost reținute

Publicat 26 iul. 2026, 12:14 Sursă Realitatea PLUS

Metoda militarul străin face, în continuare, noi victime. Au fost percheziții de amploare la șapte locuințe din județul Ilfov într-un dosar de înșelăciune. Prin această metodă, infractorii își fac profiluri false de militari, cer bani prin minciuni și rup legătura cu victimele când nu mai primesc nimic.

Distribuie articolul