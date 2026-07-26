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Justitie· 1 min citire
Escrocherie cu militari străini. 6 persoane au fost reținute
Poliție
Publicat26 iul. 2026, 12:14
SursăRealitatea PLUS
Metoda militarul străin face, în continuare, noi victime. Au fost percheziții de amploare la șapte locuințe din județul Ilfov într-un dosar de înșelăciune. Prin această metodă, infractorii își fac profiluri false de militari, cer bani prin minciuni și rup legătura cu victimele când nu mai primesc nimic.
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