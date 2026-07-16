Șapte suspecți, reținuți în megadosarul fraudei cu vechime în muncă de la Casa de Pensii București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 17:17

Sapte persoane au fost reținute și alte 13 sunt cercetare după perchezitiile de la Casa de Pensii, în ancheta care vizează o fraudare a sistemului, prin falsificarea vechimii în muncă. Potrivit procurorilor DIICOT, ar fi vorba de peste 860 de pensionari.

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