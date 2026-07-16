Șapte suspecți, reținuți în megadosarul fraudei cu vechime în muncă de la Casa de Pensii București

Sapte persoane au fost reținute și alte 13 sunt cercetare după perchezitiile de la Casa de Pensii, în ancheta care vizează o fraudare a sistemului, prin falsificarea vechimii în muncă. Potrivit procurorilor DIICOT, ar fi vorba de peste 860 de pensionari.
În același dosar este vizat inclusiv un funcționar public angajat al Casei de Pensii București, care ar fi primit măsura controlului judiciar după ce ar fi colaborat cu anchetatorii în timpul audierilor.
Falsificarea vechimii "costa" zeci de mii de lei
Procurorii susțin că gruparea ar fi ajutat peste 800 de persoane să obțină vechime fictivă în muncă, în schimbul unor sume importante de bani, respectiv între 15.000 și 50.000 de lei. Cu aceste documente, beneficiarii ar fi reușit ori să iasă la pensie, ori să își majoreze veniturile din pensie, nelucrând însă nici măcar o zi la acele firme.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente, ștampile, inclusiv contracte de muncă și, de asemenea, sume importante de bani. Procurorii susțin că prejudiciul a depășit suma de 7 milioane de lei.
Cum funcționa sistemul. Comunicatul oficial al Poliției
Poliția Română a transmis, într-un comunicat, cum a fost destructurată rețeaua și cum era falsificată vechimea în muncă.
În urma celor 30 de percheziții domiciliare efectuate ieri, 15 iulie, de către Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, a fost dispusă reținerea a 7 persoane și măsura controlului judiciar față de alte 13 persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate sumele de 114.330 de euro și 373.490 de lei, 110 dispozitive de stocare a datelor, 4 token-uri utilizate pentru semnătura digitală, 160 de ștampile cu diferite impresiuni, 87 de carnete de muncă (în original), înscrisuri olografe, documente, o armă neletală cu aer comprimat, precum și alte mijloace de probă.
Pe 16 iulie a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a 6 persoane, pentru 30 de zile, iar față de o altă persoană, procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală au luat măsura controlului judiciar.
Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2018, în municipiului București s-ar fi constituit și ar fi activat un grup infracțional organizat specializat în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prin introducerea on-line în bazele de date aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscală a unor date informatice nereale, reprezentate de declarațiile fiscale D 112 (declarația privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) care ar fi atestat o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și implicit pentru stabilirea cuantumului pensiei.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor brigăziilor de combatere a criminalității organizate Constanța și Galați, precum și de sprijinul jandarmilor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și cei ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, a transmis Poliția Română.