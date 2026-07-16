ÎCCJ, reacție oficială după decizia CJUE, privind prescripția răspunderii penale. ÎCCJ apără Constituția și standardul CEDO

Publicat 16 iul. 2026, 12:57 Actualizat 16 iul. 2026, 13:02

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat o nouă decizie în cauza Lin II, care vizează modul în care instanțele românești au interpretat regulile privind prescripția răspunderii penale. Subiectul are un impact direct asupra a mii de dosare penale din România, motiv pentru care Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a emis un comunicat oficial în care explică raționamentul juridic pe care și-a fundamentat, până acum, jurisprudența în această materie.

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