Avocatul familiei Pașca spune că judecătorii au constatat lipsa probelor și acuză nereguli în anchetă

Curtea de Apel București a respins luni cererea procurorilor DIICOT privind arestarea preventivă a lui Viorel Pașca și a altor cinci inculpați din dosar. Instanța a admis contestațiile formulate de aceștia și a decis, totodată, ridicarea măsurii controlului judiciar.
Avocatul familiei Pașca, Răzvan Doseanu, a afirmat la Realitatea PLUS că soluția este una corectă și a susținut că judecătorii au constatat lipsa probelor care să susțină acuzațiile formulate de procurori.
Răzvan Doseanu spune că instanța a respins integral acuzațiile
Avocatul familiei Pașca a amintit că apărarea a contestat inclusiv măsura controlului judiciar dispusă inițial de Tribunalul București, deși cererea de arestare preventivă fusese deja respinsă.
„ O soluție corectă, bazată pe probele de la dosar. În momentul în care s-a respins propunerea de arestare preventivă de către Tribunalul București și noi am făcut contestație, toată lumea a râs și a spus, „domnule, cum adică faceți contestație după ce nu s-a dispus arestarea preventivă?” Iată că astăzi niște judecători corecți, independenți, au considerat că nu există probe la dosarul cauzei privind comiterea niciunea dintre cele două infracțiuni, nici de constituire de grup infracțional organizat și nici de trafic de persoane cu privire la 210 pretinse victime pe care, citez, DICOT-ul nu le-a identificase la momentul formulării propunerii de arestare preventivă."
”Cred că toți ar trebui să ne punem semne de întrebare”
Răzvan Doseanu a subliniat că atât Tribunalul București, cât și Curtea de Apel București au respins solicitarea procurorilor de arestare preventivă, apreciind că rezultatul ar trebui să ridice semne de întrebare.
„Practic s-au admis astăzi contestațiile noastre și s-a respins în totalitate propunerea de arestare preventivă pe niște acuzații foarte grave, după ce anterior tot un magistrat foarte corect din punctul meu de vedere, e vorba de doamna Andrada Albescu de la Tribunalul București, a respins propunerea de arestare preventivă și a dispus doar un control judiciar față de inculpați. Asta s-a întâmplat, mă bucur că s-a respins în totalitate propunerea de arestare preventivă pentru unele infracțiuni dintre cele mai grave, adică dacă ceri arestarea preventivă pentru așa ceva și obții zero, cred că toți ar trebui să ne punem semne de întrebare”
Avocatul spune că urmează un proces de durată
Întrebat ce urmează în dosar după decizia Curții de Apel București, avocatul familiei Pașca a declarat că ancheta va continua și că își dorește ca administrarea probelor să se desfășoare în mod obiectiv.
„Cred că urmează un proces lung, greu. Cred că, sigur, ancheta va continua. M-aș bucura să avem parte de o anchetă obiectivă și să ni se administreze în mod corect probele în apărare. Pentru că, din păcate, ni s-a restricționat, de fapt nu ni s-a dat dosarul cauzei, timp de nouă zile, nu ne-a putut face apărarea. Am primit dosarul cauzei cu mai puțin de 24 de ore înainte de soluționare contestație la Curtea de Apel București.”
Acuzații privind modul în care s-au desfășurat audierile
În aceeași declarație, Răzvan Doseanu a susținut că apărarea nu a fost informată cu privire la audierile efectuate în timpul anchetei, deși afirmă că legea îi conferă acest drept.
„Și ceea ce mi se pare cel mai grav este că s-au făcut zeci de audieri de către procurorul de caz, cu încălcarea dispozițiilor exprese din Codul de Procedură Penală. Noi am cerut să fim încunostințați despre toate audierile care se fac. Legea ne dă dreptul să participăm la toate audierile și cu toate astea, cererea noastră a fost ignorată și s-au făcut zeci de audieri în condiții de clandestinitate și ilegalitate.”
Avocatul cere explicații privind costurile intervenției
În ceea ce privește răspunderea pentru cheltuielile suportate de stat în urma intervenției și a relocării persoanelor aflate în centrele administrate de familia Pașca, avocatul Răzvan Doseanu a declarat că ar fi util ca autoritățile să prezinte public valoarea totală a operațiunii și a susținut că modul în care a fost instrumentat dosarul ar trebui analizat în detaliu.
„E o întrebare bună. Mă gândeam și eu, poate ar fi interesant să vi se răspundă cât a costat operațiunea Dumbrava cu sutele de ambulanțe, poliție, mascați, medici și ce mai a fost pe acolo. Apropo, am văzut pozele când a fost luat domnul Pașca de acolo, ați văzut echipamentul trupelor speciale, erau cu căști metalice în cap, cu veste anti-glonț. Sincer, n-am văzut în 26 de ani de avocatură o asemenea desfășurare de forțe. Ar fi interesant de văzut cât a costat operațiunea asta și care au fost efectele.
Altfel, o să vi se pară paradoxal, dar să știți că eu respect DIICOT-ul și chiar am încredere în DIICOT și am interacționat cu mulți oameni profesioniști din cadrul DIICOT-ului. Ceea ce s-a întâmplat însă în acest caz este inexplicabil și fără să se supere nimeni, sunt elemente fie de rea-credință, fie de gravă neglijență, dar să nu spun că pot fi elemente inclusiv de natură penală privind instrumentarea acestui dosar. Nu acuz pe nimeni, dar ar trebui făcute niște verificări amănunțite privind modalitatea de instrumentare a acestui dosar.
Ar fi interesant să vedem care e situația celor 409 bolnavi relocați de la casele private, pentru că asta era acolo, unde se află ei acum, dacă au fost relocați cu consimțământul lor sau, din contră, au fost relocați forțat, dacă în prezent ei stau acolo cu acordul lor sau, din contră, ar vrea să meargă în altă parte sau inclusiv să se întoarcă la casele particulare unde majoritatea dintre ei aveau și stabilită reședința acolo.”