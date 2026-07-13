Avocatul familiei Pașca spune că judecătorii au constatat lipsa probelor și acuză nereguli în anchetă

Publicat 13 iul. 2026, 21:47 Actualizat 13 iul. 2026, 21:56 Sursă Realitatea PLUS

Curtea de Apel București a respins luni cererea procurorilor DIICOT privind arestarea preventivă a lui Viorel Pașca și a altor cinci inculpați din dosar. Instanța a admis contestațiile formulate de aceștia și a decis, totodată, ridicarea măsurii controlului judiciar.

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