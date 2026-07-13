Advertising
Advertising
Justitie· 2 min citire
Viorel Pașca și familia sa rămân în libertate. Decizia Curții de Apel București în cazul azilului groazei din Bihor
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 12:34
Actualizat13 iul. 2026, 12:39
Răsturnare de situație în cazul azilului groazei din Bihor. Curtea de Apel București a respins, luni, cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a lui Viorel Pașca și a altor cinci inculpați și a admis contestațiile formulate de aceștia, dispunând, totodată, ridicarea măsurii controlului judiciar.
Citește și
- 13:45Descinderi în trei județe, la persoane suspectate de camătă. Anchetatorii cercetează și fapte de proxenetism
- 07:47Viorel Pașca, administratorul azilelor ilegale, află astăzi dacă merge sau nu în arest
- 13:43Dosarul azilelor lui Viorel Pașca se extinde la acuzații de trafic de droguri și controale la autorități
- 17:28Matei Ștefănescu, avocatul Realitatea Plus: „Orice minut în care un post TV nu emite reprezintă o atingere iremediabilă la adresa libertății de exprimare”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News