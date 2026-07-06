Horoscopul zilei de marți, 7 iulie 2026. Neptun retrograd schimbă prioritățile nativilor și aduce răspunsuri neașteptate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 14:10

Ziua de marți, 7 iulie, vine la pachet cu o energie care îi îndeamnă pe nativi să încetinească ritmul și să acorde mai multă atenție semnalelor subtile din jur. Retrogradarea lui Neptun pune intuiția în prim-plan, favorizând reflecția, reevaluarea planurilor și clarificarea unor situații care până acum păreau neclare. Este un moment potrivit pentru răbdare, introspecție și decizii luate cu calm, nu sub impulsul grabei.

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