Cum alegi pepenele perfect. Semnele care îți arată dacă este copt și dulce

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 09:42

Vara vine la pachet cu zile însorite, vacanțe și unul dintre cele mai îndrăgite fructe ale sezonului: pepenele. Fie că este verde sau galben, acesta nu lipsește din coșurile de cumpărături ale românilor. Totuși, alegerea unui pepene bine copt poate fi o adevărată provocare, deoarece aspectul exterior poate să te ducă în eroare.

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