Cum alegi pepenele perfect. Semnele care îți arată dacă este copt și dulce

Vara vine la pachet cu zile însorite, vacanțe și unul dintre cele mai îndrăgite fructe ale sezonului: pepenele. Fie că este verde sau galben, acesta nu lipsește din coșurile de cumpărături ale românilor. Totuși, alegerea unui pepene bine copt poate fi o adevărată provocare, deoarece aspectul exterior poate să te ducă în eroare.
Verifică aspectul cojii înainte de a pune pepenele în coș
Primul lucru pe care ar trebui să îl analizezi este coaja pepenelui. Aceasta trebuie să fie fermă, fără crăpături, tăieturi, lovituri sau zone moi. Orice deteriorare poate indica faptul că fructul a fost afectat în timpul transportului sau depozitării și că prospețimea lui nu mai este aceeași.
În cazul pepenelui verde, coaja nu ar trebui să fie foarte lucioasă. De regulă, un aspect mai mat este asociat cu un fruct care a ajuns la maturitate. De asemenea, dungile trebuie să fie bine conturate și uniforme.
Dacă observi pete umede, urme de mucegai sau zone în care coaja pare deteriorată, este recomandat să alegi un alt exemplar.
Pata galbenă poate spune multe despre maturitatea fructului
Unul dintre cele mai cunoscute semne în cazul pepenelui verde este pata galbenă aflată pe una dintre părți. Aceasta reprezintă locul în care fructul a stat pe sol în timpul coacerii.
Dacă pata are o nuanță galben-crem sau galben intens, este un indiciu că pepenele a avut timp suficient să se coacă înainte de recoltare. În schimb, o pată aproape albă poate sugera că fructul a fost cules prea devreme.
Acest detaliu este ușor de verificat și poate face diferența atunci când alegi între mai mulți pepeni asemănători.
Greutatea și sunetul oferă indicii importante
Un pepene copt este, de regulă, mai greu decât pare la prima vedere, raportat la dimensiunea sa. Greutatea indică faptul că fructul conține o cantitate mare de apă și este bine hidratat.
Mulți cumpărători obișnuiesc să lovească ușor coaja cu degetele. Dacă sunetul este profund și ușor gol, acesta poate indica faptul că pepenele este copt. În schimb, un sunet foarte înfundat sau foarte ascuțit poate sugera că fructul nu este în cea mai bună stare.
Deși această metodă nu oferă o garanție absolută, ea este folosită frecvent atunci când pepenii sunt aleși din supermarket sau din piețe.
La ce să fii atent și în cazul pepenelui galben
Și pepenele galben poate fi verificat înainte de cumpărare.
Coaja trebuie să fie întreagă și fără lovituri, iar fructul nu ar trebui să prezinte zone moi sau urme de deteriorare. În funcție de soi, culoarea trebuie să fie uniformă și specifică varietății respective.
Un alt indiciu este aroma. Un pepene galben copt are, de regulă, un miros dulce și plăcut în zona codiței. Dacă fructul nu are aproape deloc miros, este posibil să nu fie suficient de copt.
În același timp, dacă aroma este foarte puternică sau fermentată, există posibilitatea ca pepenele să fie trecut de momentul optim pentru consum.
Evită fructele cu semne evidente de deteriorare
Indiferent dacă alegi un pepene verde sau unul galben, este recomandat să verifici cu atenție întreaga suprafață a fructului. Crăpăturile, loviturile, petele moi sau urmele de mucegai pot indica probleme de păstrare și pot afecta atât gustul, cât și calitatea pepenelui.
De asemenea, este bine să alegi fructe care au o formă regulată. Un pepene simetric este considerat, în general, un semn că s-a dezvoltat uniform.
Atunci când sunt analizate împreună – aspectul cojii, greutatea, pata de contact cu solul, sunetul și, în cazul pepenelui galben, aroma – aceste indicii îi pot ajuta pe cumpărători să aleagă mai ușor un pepene copt și proaspăt, chiar și atunci când îl cumpără din supermarket, potrivit sursei.