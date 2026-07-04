Salariu de 90.000 de euro pe an și jumătate de an liber. Meseria care îți aduce un venit uriaș

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 iul. 2026, 15:52

Un salariu de peste 90.000 de euro anual, mese asigurate la bord și doar șase luni de muncă pe an. Pare un job de vis, însă vine la pachet cu responsabilități uriașe și săptămâni întregi petrecute departe de familie. Aceasta este viața lui Lise Henriksen, o norvegiancă devenită prima femeie căpitan din istoria companiei pentru care lucrează.

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