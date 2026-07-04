Salariu de 90.000 de euro pe an și jumătate de an liber. Meseria care îți aduce un venit uriaș

Un salariu de peste 90.000 de euro anual, mese asigurate la bord și doar șase luni de muncă pe an. Pare un job de vis, însă vine la pachet cu responsabilități uriașe și săptămâni întregi petrecute departe de familie. Aceasta este viața lui Lise Henriksen, o norvegiancă devenită prima femeie căpitan din istoria companiei pentru care lucrează.
Salariu de peste 90.000 de euro și program de lucru neobișnuit
La 39 de ani, Lise Henriksen conduce un petrolier de aproximativ 50.000 de tone, care transportă substanțe chimice în diferite colțuri ale lumii, conform The Sun.
Programul său este unul atipic: lucrează șapte săptămâni pe mare, după care beneficiază de alte șapte săptămâni de concediu, ceea ce înseamnă că, în total, muncește doar aproximativ șase luni pe an.
Pe lângă veniturile care depășesc 90.000 de euro anual, toate mesele și cazarea sunt asigurate pe durata voiajelor.
A devenit prima femeie căpitan din companie
Originară din satul pescăresc Nuvsvåg, din nordul Norvegiei, Lise a crescut într-o familie pentru care marea a fost mereu parte din viață. Încă din copilărie ieșea la pescuit alături de tatăl său, iar mai târziu a ales să urmeze cursurile unui colegiu naval.
După ce a lucrat ca marinar și a avansat treptat în carieră, în 2023 a devenit prima femeie căpitan din istoria companiei Odfjell.
Deși inițial nu își propusese această funcție, experiența acumulată pe mare a convins-o că poate conduce una dintre cele mai mari nave comerciale.
Responsabilitatea este uriașă
Lise coordonează un echipaj format din 28 de persoane, dintre care doar cinci sunt femei, și este responsabilă atât pentru siguranța echipajului, cât și pentru transportul unor încărcături de mare valoare.
Ea spune că una dintre cele mai mari provocări este manevrarea petrolierului în porturile aglomerate, unde fiecare decizie trebuie luată cu maximă precizie.
Viața pe mare are și avantaje
Deși petrece săptămâni întregi departe de casă, căpitanul spune că adoră viața pe ocean.
Printre momentele preferate se numără răsăriturile și apusurile văzute din larg, întâlnirile cu delfini și balene, dar și perioadele liniștite în care echipajul se poate relaxa. Nava dispune chiar și de o piscină pe punte, destinată timpului liber al membrilor echipajului.
Lise mărturisește că, uneori, doarme chiar mai bine pe navă decât acasă, mai ales atunci când valurile leagănă ușor vasul.
Sacrificiile unei cariere pe mare
În spatele salariului generos se ascund însă și numeroase sacrificii. Căpitanul recunoaște că a ratat multe aniversări, sărbători și evenimente importante din familie, din cauza perioadelor lungi petrecute pe mare.
Totuși, consideră că avantajele compensează aceste lipsuri, mai ales datorită timpului liber de care beneficiază după fiecare misiune.
„Când sunt în concediu, sunt cu adevărat liberă. Nu am e-mailuri de verificat și nici telefoane de serviciu. Pot petrece timp cu familia, prietenii sau pot călători fără să mă gândesc la muncă”, spune Lise.
Pentru Lise Henriksen, cheia unei cariere de succes este perseverența și încrederea că această profesie poate fi practicată la cel mai înalt nivel indiferent de gen.
Astăzi, ea speră ca exemplul său să inspire tot mai multe femei să aleagă o carieră în domeniul maritim, un sector în care prezența feminină este încă redusă, dar aflată într-o continuă creștere.