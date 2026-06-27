Laura Vicol a depus o plângere penală pe numele lui Siegfried Mureșan: „Acest aservit străinilor mă amenință”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 17:53

Laura Vicol a anunțat că a depus o plângere penală împotriva europarlamentarului Siegfried Mureșan, după ce a descoperit o postare publicată de acesta în decembrie 2025 și care, potrivit fostei deputate, este încă publică.

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