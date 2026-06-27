Laura Vicol a depus o plângere penală pe numele lui Siegfried Mureșan: „Acest aservit străinilor mă amenință”

Laura Vicol a anunțat că a depus o plângere penală împotriva europarlamentarului Siegfried Mureșan, după ce a descoperit o postare publicată de acesta în decembrie 2025 și care, potrivit fostei deputate, este încă publică.
Vicol susține că mesajul face parte dintr-o campanie mai amplă de denigrare și afirmă că a solicitat autorităților să analizeze cazul.
Laura Vicol spune că a aflat întâmplător de postare
Fosta membră PSD a explicat, într-o mesaj publicat pe Facebook, că a descoperit abia acum postarea europarlamentarului și susține că aceasta a rămas vizibilă până în prezent.
„Aseară am aflat, întâmplător, de o postare publicată de europarlamentarul Siegfried Mureșan și rămasă publică până astăzi. În acea postare, acesta mă etichetează drept „Laura Vicol (Nordis)” și îi îndeamnă pe oameni să „nu uite acest lucru””, a scris Laura Vicol.
Acuzații privind o campanie de denigrare
În același mesaj, Laura Vicol afirmă că de aproape doi ani se confruntă cu efectele unei campanii publice îndreptate împotriva sa și spune că aceasta ar fi început după apariția unui material realizat de Recorder.
Ea susține că, în această perioadă, a fost ținta unor amenințări și mesaje jignitoare.
„De aproape doi ani, eu și copiii mei trăim consecințele unei campanii publice de demonizare începută după reportajul mincinos Recorder. Am primit amenințări, injurii și mesaje de o violență greu de imaginat. Orice persoană publică știa sau putea să știe ce efecte are perpetuarea acestei etichete”
„Acest aservit străinilor mă amenință”
Laura Vicol afirmă că asocierea numelui său cu Nordis reprezintă o nouă etapă a acestei campanii și îl acuză pe Siegfried Mureșan că a transmis un mesaj cu impact asupra unui public numeros.
„Cu toate acestea, un membru al Parlamentului European a ales să mă asocieze din nou cu „Nordis”, companie românească aflată în procedura de insolvență cerută de clienți și nu de asociați, cercetată penal abuziv.
Fāră nicio rezervă, acest aservit străinilor mă amenință într-o postare adresată unui public numeros.”, adaugă Laura Vicol.
Fosta deputată anunță că a depus plângere penală
În finalul mesajului, Laura Vicol precizează că a sesizat organele competente și cere analizarea postării în contextul amenințărilor pe care spune că le-a primit atât ea, cât și familia sa.
„Nu voi accepta ca astfel de mesaje să fie tratate ca fiind lipsite de consecințe.
Am depus astăzi plângere penală și am solicitat organelor competente să analizeze această postare în contextul întregii campanii de linșaj public, al amenințărilor primite de mine și de familia mea și al efectelor pe care această asociere le-a produs și continuă să le producă.
Libertatea de exprimare nu poate deveni libertatea de a contribui la stigmatizarea și expunerea unei persoane unui val de ură.
Fiecare răspunde pentru propriile cuvinte.”.