Avocat din București, reținut pentru promovarea în mediul online a ideilor fasciste și legionare. Procurorii îi aduc trei acuzații grave

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 16:53

Un avocat din București a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fiind cercetat într-un dosar penal care vizează promovarea în spațiul public a ideologiilor fasciste și legionare. Anchetatorii susțin că acesta ar fi distribuit materiale cu caracter extremist pe rețelele sociale și ar fi elogiat persoane asociate organizațiilor fasciste și legionare.

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