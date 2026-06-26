Avocat din București, reținut pentru promovarea în mediul online a ideilor fasciste și legionare. Procurorii îi aduc trei acuzații grave

Un avocat din București a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fiind cercetat într-un dosar penal care vizează promovarea în spațiul public a ideologiilor fasciste și legionare. Anchetatorii susțin că acesta ar fi distribuit materiale cu caracter extremist pe rețelele sociale și ar fi elogiat persoane asociate organizațiilor fasciste și legionare.
Procurorii îl acuză de trei infracțiuni
Potrivit anchetatorilor, bărbatul este cercetat pentru distribuirea și punerea la dispoziția publicului, prin intermediul unui sistem informatic, a materialelor cu caracter fascist, legionar, rasist și xenofob.
De asemenea, acesta este acuzat că ar fi promovat în spațiul public cultul unor persoane condamnate pentru crime de război sau implicate în conducerea organizațiilor fasciste și legionare, precum și idei și doctrine extremiste interzise de legislația din România.
Dosarul a fost deschis în urma analizării unor postări publicate pe rețelele de socializare la începutul acestui an.
Materiale video și simboluri cu caracter legionar, publicate online
Conform procurorilor, una dintre faptele investigate vizează distribuirea, în luna ianuarie 2026, a unei înregistrări video realizate în apropierea Ateneului Român.
În imaginile respective apărea o persoană care executa salutul asociat Mișcării Legionare, în fața unui dispozitiv mecanic prevăzut cu imaginea poetului Mihai Eminescu, care reproducea automat același gest. Potrivit anchetatorilor, materialul avea potențialul de a promova simboluri și mesaje cu caracter neolegionar și fascist în mediul online.
Alte postări investigate de anchetatori
Procurorii susțin că, în lunile aprilie și mai 2026, avocatul ar fi publicat pe mai multe platforme de socializare mesaje prin care ar fi elogiat persoane condamnate pentru crime de război și ar fi promovat discursuri bazate pe ură etnică.
Totodată, ancheta vizează și distribuirea unor fragmente din lucrări semnate de Corneliu Zelea Codreanu, considerate de procurori drept materiale prin care sunt promovate doctrine legionare și fasciste.
Percheziții la mai multe adrese
În cursul zilei de joi, oamenii legii au efectuat percheziții la trei imobile utilizate de avocat.
În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe publicații, înscrisuri și obiecte cu semnificație simbolică, despre care anchetatorii consideră că pot constitui mijloace de probă în dosar.
Materialele confiscate urmează să fie analizate în cadrul investigației.
Procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost publicate și distribuite materialele investigate.