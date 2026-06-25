Fraudă de proporții cu fonduri europene. Conducerea unei asociații din România, inculpată de Parchetul European

Parchetul European (EPPO) din Iași a finalizat ancheta privind șase proiecte Erasmus+ și a trimis în judecată conducerea unei asociații. Președintele și vicepreședintele organizației au fost puși sub acuzare printr-un rechizitoriu depus de procurorii europeni.
Fonduri europene pentru tineret, deturnate în interes personal
Parchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kövesi, a trimis în judecată conducerea unei asociații din România, după ce o anchetă amănunțită a scos la iveală nereguli grave în derularea a șase proiecte din cadrul programului Erasmus+. Acest program al Uniunii Europene este conceput special pentru a sprijini mobilitatea transfrontalieră, educația, formarea profesională și inițiativele dedicate tinerilor din întreaga Europă.
Mecanismul de finanțare al programului prevede acordarea unui avans substanțial, de până la 80% din valoarea totală a grantului. Acești bani rămân însă în proprietatea Uniunii Europene până când beneficiarii prezintă un raport final satisfăcător.
Conform procurorilor europeni, președintele și vicepreședintele asociației au abuzat de acest sistem de plată. Cei doi sunt acuzați că s-au folosit de documente falsificate pentru a deturna fondurile europene și a le folosi în scopuri personale. Investigația a arătat că unele dintre proiecte au fost puse în practică doar parțial, în timp ce altele nu au fost implementate deloc. Mai mult, în anumite cazuri, costurile reale au fost umflate artificial prin declarații false. Dacă instanța îi va găsi vinovați, cei doi oficiali riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între doi și șapte ani.
Acord de recunoaștere a vinovăției și bunuri sechestrate de procurori
În fața probelor adunate de anchetatori, asociația implicată, reprezentată de un interpus desemnat, a ales să colaboreze și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Acest document a fost înaintat instanței de judecată pentru aprobare. Conform clauzelor stabilite în acord, părțile au căzut de acord asupra aplicării unei sancțiuni financiare, dar și asupra publicării oficiale a hotărârii judecătorești, ca măsură punitivă suplimentară.
Pentru a se asigura că prejudiciul adus bugetului Uniunii Europene va fi recuperat, procurorii EPPO au acționat ferm încă din timpul cercetărilor. Instituția a instituit sechestru asigurător și a confiscat mai multe active aparținând suspecților, printre care bunuri imobiliare, un autoturism și mai multe conturi bancare. Valoarea totală a pagubei care urmează să fie compensată prin aceste confiscări se ridică la 111.342 de euro, adică aproximativ 541.000 de lei.