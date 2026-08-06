Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Doliu în lumea social media. A murit una dintre cele mai urmărite influencerițe. Avea doar 26 de ani

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 20:08

Sydney Towle, o binecunoscută creatoare de conținut pe TikTok, s-a stins din viață la doar 26 de ani. Tânăra a pierdut lupta cu o formă rară și extrem de agresivă de cancer al căilor biliare, boală cu care fusese diagnosticată în urmă cu aproape trei ani.

Diagnosticată la doar 23 de ani cu colangiocarcinom — o formă rară de cancer al căilor biliare depistată de obicei la pacienți de peste 50 de ani —, Sydney Towle a ales să își transforme calvarul medical într-o misiune de sprijin pentru ceilalți. De-a lungul a aproape trei ani, tânăra și-a expus deschis parcursul pe rețelele sociale, unde peste un milion de persoane îi urmăreau actualizările despre intervențiile chirurgicale, sesiunile de chimioterapie și încercările de a accesa terapii experimentale, cum a fost participarea la un studiu bazat pe limfocite infiltrante tumorale (TIL).

Curajul din ultimele luni și defilarea pe podium

Voința tinerei a ieșit în evidență în primăvara acestui an, când a urcat pe podium la Miami Swim Week în cadrul unei prezentări dedicate persoanelor care au înfruntat cancerul. Defilarea a avut loc la scurt timp după ce medicii îi sugeraseră tranziția către îngrijiri paliative, o opțiune pe care Sydney a refuzat-o la acel moment, alegând să luptă în continuare.

În ciuda agravării ulterioare a stării de sănătate și a extinderii bolii către plămâni și cavitatea abdominală, ea a continuat să posteze mesaje de încurajare pentru comunitatea sa.

Mesajul familiei și moștenirea lăsată comunității

Fratele ei, Austin Towle, a anunțat intrarea acesteia în îngrijire de tip hospice cu o zi înainte ca decesul să fie confirmat oficial. Sydney s-a stins din viață înconjurată de familie și prieteni apropiați, care au omagiat-o ulterior ca pe o prezență plină de lumină și au mulțumit tuturor celor ce i-au fost alături.

Deschiderea cu care și-a relatat povestea a atras atenția la nivel internațional asupra colangiocarcinomului, o afecțiune ale cărei simptome timpurii sunt extrem de greu de identificat.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

deces influencerita

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe