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Extern· 2 min citire
Doliu în lumea social media. A murit una dintre cele mai urmărite influencerițe. Avea doar 26 de ani
Foto/Arhivă
Sydney Towle, o binecunoscută creatoare de conținut pe TikTok, s-a stins din viață la doar 26 de ani. Tânăra a pierdut lupta cu o formă rară și extrem de agresivă de cancer al căilor biliare, boală cu care fusese diagnosticată în urmă cu aproape trei ani.
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