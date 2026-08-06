Doliu în lumea social media. A murit una dintre cele mai urmărite influencerițe. Avea doar 26 de ani

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 20:08

Sydney Towle, o binecunoscută creatoare de conținut pe TikTok, s-a stins din viață la doar 26 de ani. Tânăra a pierdut lupta cu o formă rară și extrem de agresivă de cancer al căilor biliare, boală cu care fusese diagnosticată în urmă cu aproape trei ani.

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