Lavrov, mesaj tranșant la ONU: Rusia „nu va face pauză” în războiul din Ucraina

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri, la Consiliul de Securitate al ONU, că Rusia nu intenționează să facă o pauză în războiul din Ucraina. Șeful diplomației de la Moscova susține că statele europene ar urmări o încetare temporară a luptelor pentru a putea aproviziona Ucraina cu armament.
Declarațiile vin în timp ce Statele Unite încearcă să obțină un armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice. Secretarul de stat american Marco Rubio a spus miercuri, după discuțiile cu Lavrov, că atât Rusia, cât și Ucraina și-au exprimat interesul pentru o încetare limitată a focului care să vizeze inclusiv energia.
Lavrov: „Nu vom face pauză”
În intervenția sa de la Consiliul de Securitate al ONU, Serghei Lavrov a respins ideea unei opriri temporare a operațiunilor militare. Oficialul rus a susținut că Europa și-ar dori o astfel de pauză pentru a putea continua înarmarea Ucrainei.
„Nu vom face pauză în operațiunea noastră militară specială”, a declarat ministrul rus de Externe, folosind expresia prin care Kremlinul desemnează războiul din Ucraina.
Lavrov a continuat și a susținut că „Europa vrea să obţină o pauză pentru a se putea aproviziona cu armament”. Potrivit Reuters, ministrul rus a afirmat în fața Consiliului de Securitate că Europa ar urmări folosirea unei eventuale pauze pentru a furniza noi arme Kievului.
Rubio vorbește despre un armistițiu limitat
Tot miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit despre posibilitatea unei încetări limitate a focului. Oficialul american a spus că ambele părți și-au exprimat interesul pentru un astfel de acord, care ar putea viza energia și alte domenii, chiar dacă negocierile sunt dificile, conform RBC Ukraine.
„Cele două părți și-au exprimat interesul pentru un armistițiu limitat care să implice energia. Desigur, nu este ușor, dar ambele părți au spus că sunt interesate”, a declarat Rubio.
Un astfel de acord nu ar însemna încheierea războiului, însă ar putea reprezenta un prim pas către discuții mai ample. Ucraina cere de mai multe luni încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice, în timp ce Kremlinul a transmis că nu dorește o simplă pauză temporară, ci un acord care să ducă la încetarea definitivă a conflictului.
Zelenski cere oprirea atacurilor înainte de iarnă
Volodimir Zelenski a discutat marți cu Donald Trump, la New York, despre posibilitatea unui armistițiu asupra obiectivelor energetice. Președintele ucrainean a transmis că Kievul este pregătit pentru măsuri de dezescaladare și că așteaptă un răspuns din partea Rusiei.
Zelenski a spus că Ucraina și Statele Unite vor ca războiul să se încheie înainte de iarnă și a precizat că discuțiile cu Trump au vizat inclusiv măsuri care ar putea deschide drumul către diplomație.