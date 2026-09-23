Lavrov, mesaj tranșant la ONU: Rusia „nu va face pauză” în războiul din Ucraina

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 22:11

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri, la Consiliul de Securitate al ONU, că Rusia nu intenționează să facă o pauză în războiul din Ucraina. Șeful diplomației de la Moscova susține că statele europene ar urmări o încetare temporară a luptelor pentru a putea aproviziona Ucraina cu armament.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre rusia ucraina nato