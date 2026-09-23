Rusia și Ucraina discută un armistițiu pentru energie și cereale. Ce spune Marco Rubio și ce a cerut Zelenski de la Trump

Marco Rubio afirmă că Rusia și Ucraina sunt interesate de un armistițiu limitat privind energia și cerealele. Kievul cere și rachete Patriot înainte de iarnă.
Rusia și Ucraina și-au exprimat interesul pentru un armistițiu limitat care să vizeze energia și cerealele, a declarat miercuri, la New York, secretarul de stat american Marco Rubio. Washingtonul este dispus să contribuie la obținerea unui acord, însă discuțiile nu au dus, deocamdată, la anunțarea unui armistițiu, relatează Reuters.
Declarația a venit după întrevederea lui Rubio cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în marja Adunării Generale a ONU. Șeful diplomației americane a avertizat că un acord nu va fi ușor de realizat: atacurile asupra infrastructurii energetice ocupă un loc important în strategia ambelor părți. Un armistițiu limitat nu ar pune capăt războiului, dar ar putea reduce o parte dintre presiunile globale provocate de conflict, a spus Rubio.
Kievul propune oprirea reciprocă a atacurilor asupra energiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat marți despre un posibil armistițiu energetic cu Donald Trump, în timpul unei întâlniri de aproximativ 40 de minute la sediul ONU din New York.
Zelenski a precizat că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra obiectivelor energetice rusești dacă Moscova încetează, la rândul ei, să lovească sistemul energetic ucrainean. Cei doi lideri nu au discutat despre oprirea unilaterală a atacurilor Kievului asupra rafinăriilor din Rusia.
Separat, Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu maritim în Marea Neagră, care să permită transportul în siguranță al cerealelor, dacă Rusia face pași concreți spre dezescaladare. Moscova nu și-a exprimat public acordul pentru un armistițiu energetic sau maritim, astfel că declarațiile lui Rubio nu echivalează cu un acord între cele două țări.
Zelenski a cerut rachete Patriot înainte de iarnă
În discuția cu Trump, liderul ucrainean a cerut și livrări mai rapide de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, pe fondul temerilor că Rusia va intensifica atacurile asupra infrastructurii de încălzire și electricitate în sezonul rece.
Zelenski a propus ca Ucraina să primească interceptoare din stocurile americane în această iarnă, urmând să le compenseze prin livrările viitoare prevăzute în acordul cu Germania pentru 2027 și 2028. Potrivit acestuia, Trump nu a respins propunerea, dar nici nu a acceptat-o. Prin urmare, nu a fost anunțat un acord privind livrările solicitate de Kiev.