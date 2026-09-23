Putin, după alegerile din Rusia: „Oamenii au votat pentru armată și pentru victoria în Ucraina”

Vladimir Putin susține că rezultatul alegerilor parlamentare pentru Duma de Stat arată sprijinul rușilor pentru armata care luptă în Ucraina și pentru atingerea obiectivelor așa-numitei „operațiuni militare speciale”. Liderul de la Kremlin a făcut declarațiile miercuri, în timpul unei întâlniri cu membrii guvernului rus.
Alegerile pentru Duma de Stat s-au desfășurat în perioada 18-20 septembrie, iar partidul Rusia Unită, formațiunea aflată la putere și susținută de Vladimir Putin, a obținut peste 57% din voturi. Rezultatele aproape complete indică 355 de mandate din cele 450 ale Dumei, ceea ce îi asigură în continuare majoritatea constituțională.
Putin, mesaj pentru militarii ruși: „Acesta a fost un vot pentru voi”
Vladimir Putin s-a adresat direct militarilor ruși aflați pe front și a prezentat rezultatul alegerilor drept o confirmare a încrederii populației în armată și în continuarea obiectivelor stabilite de Kremlin pentru războiul din Ucraina.
„Vreau să mă adresez luptătorilor și comandanților noștri de pe linia frontului. Vreau să știți, tovarăși, că acesta a fost un vot pentru voi. Oamenii au încredere în voi, au încredere în victoria noastră”, a spus Putin.
Liderul de la Kremlin a susținut, de asemenea, că participarea la scrutin ar demonstra sprijinul populației pentru acțiunile autorităților de la Moscova privind „consolidarea țării”. Putin și-a exprimat din nou convingerea că obiectivele stabilite de Rusia în Ucraina vor fi atinse.
Rusia Unită își păstrează majoritatea constituțională
Partidul Rusia Unită rămâne forța dominantă în Duma de Stat. Potrivit rezultatelor aproape complete, formațiunea a obținut 57,83% din voturi și 355 dintre cele 450 de mandate, un număr record pentru partid. Astfel, Rusia Unită își păstrează majoritatea constituțională în camera inferioară a Parlamentului rus. Vladimir Putin a vorbit și despre cozile formate la secțiile de votare, despre care a spus că arată că Rusia „nu poate fi intimidată”. Liderul de la Kremlin a făcut referire și la atacurile din timpul scrutinului, susținând că au existat încercări de perturbare a alegerilor.
„Este bine cunoscut că au încercat să intervină împotriva noastră, să perturbe aceste alegeri, după cum demonstrează încercările constante ale inamicului de a pătrunde în apărarea aeriană a Moscovei și a altor regiuni”, a declarat Putin, care le-a mulțumit rușilor pentru vot și pentru „încrederea” arătată.
Scrutinul pentru Duma de Stat a fost primul organizat după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Putin prezentase anterior aceste alegeri drept un indicator al sprijinului populației pentru politica sa și pentru continuarea războiului.