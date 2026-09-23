Putin, după alegerile din Rusia: „Oamenii au votat pentru armată și pentru victoria în Ucraina”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 20:54

Vladimir Putin susține că rezultatul alegerilor parlamentare pentru Duma de Stat arată sprijinul rușilor pentru armata care luptă în Ucraina și pentru atingerea obiectivelor așa-numitei „operațiuni militare speciale”. Liderul de la Kremlin a făcut declarațiile miercuri, în timpul unei întâlniri cu membrii guvernului rus.

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