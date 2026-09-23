Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei. Kievul cere sisteme antiaeriene

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 sept. 2026, 16:45

Volodimir Zelenski spune că serviciile ucrainene au informații despre pregătirea unui nou atac rus de amploare. La New York, liderul de la Kiev a discutat cu Donald Trump despre apărarea antiaeriană și un posibil armistițiu energetic.

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