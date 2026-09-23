Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei. Kievul cere sisteme antiaeriene

Volodimir Zelenski spune că serviciile ucrainene au informații despre pregătirea unui nou atac rus de amploare. La New York, liderul de la Kiev a discutat cu Donald Trump despre apărarea antiaeriană și un posibil armistițiu energetic.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia ar pregăti o nouă ofensivă aeriană de amploare asupra țării sale. Liderul de la Kiev a transmis că Ucraina discută cu partenerii occidentali despre întărirea apărării antiaeriene, pe fondul intensificării atacurilor rusești cu drone și rachete.
Declarația a fost făcută la New York, unde Zelenski participă la reuniunile din cadrul Adunării Generale a ONU. După o întâlnire cu premierul britanic Andy Burnham, președintele ucrainean a afirmat că există date ale serviciilor de informații privind pregătirea unei noi lovituri rusești de amploare.
„Avem informații potrivit cărora Rusia pregătește un nou atac masiv împotriva Ucrainei”, a transmis Zelenski, precizând că autoritățile de la Kiev rămân în contact permanent cu aliații pentru a obține mijloace suplimentare de apărare aeriană.
Zelenski: Nu se poate discuta despre relaxarea sancțiunilor
Președintele ucrainean a susținut că o eventuală diminuare a sancțiunilor împotriva Moscovei nu poate fi luată în calcul atât timp cât populația Ucrainei trăiește sub amenințarea atacurilor cu drone și rachete.
Rusia și-a modificat în ultimele luni tactica de atac, inclusiv prin folosirea unor drone cu propulsie cu reacție, care zboară la altitudini mai mari și sunt mai dificil de interceptat. Potrivit relatărilor Reuters, aceste lovituri afectează tot mai mult infrastructura, activitatea economică și viața de zi cu zi din Ucraina.
În paralel, Ucraina a continuat atacurile la distanță asupra unor ținte din Rusia, în special asupra infrastructurii petroliere. Deși confruntările aeriene s-au intensificat de ambele părți, linia frontului s-a modificat puțin în ultimele luni, iar trupele ruse avansează lent în regiunea Donețk.
Discuții cu Trump despre armistițiul energetic
La New York, Zelenski a discutat și cu președintele american Donald Trump despre posibilele căi de încheiere a războiului. Printre subiectele abordate s-a aflat propunerea unui armistițiu privind infrastructura energetică, care ar presupune oprirea atacurilor reciproce asupra obiectivelor din acest sector.
Liderul ucrainean a declarat că Kievul este deschis oricărui format de încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice, dacă Moscova acceptă să nu mai lovească rețeaua electrică, instalațiile de încălzire și alimentarea cu apă ale Ucrainei. Totuși, Zelenski a precizat că nu s-a discutat despre renunțarea unilaterală a Ucrainei la operațiunile împotriva rafinăriilor rusești.
Președintele ucrainean a cerut, de asemenea, un pachet suplimentar de rachete Patriot înainte de sezonul rece. Kievul consideră că aceste sisteme sunt esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice rusești și pentru protejarea infrastructurii energetice.
Zelenski, despre Putin: „Nu câștigă, dar nici nu pierde”
Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, Zelenski a apreciat că Vladimir Putin nu se află într-o poziție clară de victorie pe front, dar nici nu resimte o presiune suficient de mare pentru a accepta negocieri directe privind încetarea războiului.
„Situația de pe câmpul de luptă nu este una de succes pentru Putin. Nu câștigă, este adevărat. Dar nici nu pierde”, a declarat liderul ucrainean, potrivit Reuters.
Rutte cere „mai multă Europă” în NATO
Avertismentele Kievului vin într-un moment în care NATO cere statelor europene să își consolideze capacitățile militare. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a declarat recent că Occidentul se confruntă cu cea mai periculoasă și complicată situație de securitate dintr-o generație.
Rutte a susținut că NATO are nevoie de „mai multă Marea Britanie și mai multă Europă”, iar aliații europeni trebuie să contribuie cu forță militară credibilă pentru a răspunde amenințărilor actuale.