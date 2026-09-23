Adunarea Generală a ONU. Volodimir Zelenski: Kievul și Washingtonul vor ca războiul să se oprească înainte de iarnă

Kievul și Washingtonul își doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie ”înainte de iarnă”, potrivit unui comunicat publicat marți de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU, relatează AFP.
Volodimir Zelenski: Kievul și Washingtonul vor ca războiul să se oprească înainte de iarnă
”Atât Statele Unite, cât și Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârșit înainte de iarnă”, a transmis Zelenski, precizând că a discutat cu președintele american Donald Trump despre ”măsurile de dezescaladare capabile să deschidă calea către diplomație”.
Președintele ucrainean a adăugat că echipele celor două țări continuă să lucreze la producția de rachete interceptoare Patriot în Ucraina.
”Sunt recunoscător că, între timp, echipele noastre continuă să lucreze la lansarea producției de rachete interceptoare Patriot în Ucraina”, a adăugat el.
Volodimir Zelenski: Ucraina are nevoie de sisteme Patriot
Liderul de la Kiev avertizează de săptămâni întregi asupra nevoii urgente de rachete și sisteme de apărare Patriot, fabricate în Statele Unite și capabile să intercepteze proiectile care zboară cu viteză mare pe traiectorii foarte înclinate.
”Acest lucru va contribui la protejarea de vieți omenești, dacă Rusia refuză negocierile și continuă să mizeze pe teroarea prin rachete balistice împotriva poporului nostru în această iarnă și dincolo de ea”, a subliniat Volodimir Zelenski.
În cadrul unei conferințe de presă desfășurate în marja Adunării Generale a ONU, liderul ucrainean a declarat că i-a transmis lui Donald Trump disponibilitatea Kievului de a opri atacurile asupra instalațiilor energetice rusești, cu condiția ca Moscova să procedeze la fel în cazul infrastructurii ucrainene.
”Cu președintele american am vorbit despre un moratoriu energetic”, a declarat marți șeful statului ucrainean.