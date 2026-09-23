Adunarea Generală a ONU. Volodimir Zelenski: Kievul și Washingtonul vor ca războiul să se oprească înainte de iarnă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 09:18

Kievul și Washingtonul își doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie ”înainte de iarnă”, potrivit unui comunicat publicat marți de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU, relatează AFP.

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