Parlamentul Republicii Moldova a votat intrarea în stare de urgență în energie și apă. Măsura va dura 60 de zile

Parlamentul Republicii Moldova a votat instituirea stării de urgență pentru 60 de zile în sectoarele energiei și apei, pe fondul scumpirii carburanților și al secetei severe.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat marți instituirea stării de urgență în domeniile energiei și apei, pentru o perioadă de 60 de zile. Decizia vine într-un moment în care Republica Moldova se confruntă simultan cu creșterea prețurilor la carburanți și cu efectele unei secete severe, care pune presiune inclusiv asupra resurselor de apă.
Hotărârea va intra în vigoare sâmbătă și oferă autorităților posibilitatea de a interveni mai rapid dacă apar probleme în aprovizionarea cu energie, combustibili sau apă.
Propunerea Executivului a fost susținută de 54 de deputați, în timp ce 20 au votat împotrivă. Alți 22 de parlamentari nu au participat la vot.
Ce permite starea de urgență
Guvernul de la Chișinău a transmis că măsura este necesară pentru a permite adoptarea rapidă a unor decizii în cazul unor disfuncționalități în aprovizionarea țării cu resurse esențiale.
Autoritățile ar putea interveni mai ușor în situații precum dificultăți de aprovizionare cu energie electrică, gaze sau carburanți, majorări accentuate ale prețurilor la combustibili, reducerea debitelor râurilor și riscuri pentru distribuția apei potabile, necesitatea achiziționării urgente de resurse energetice.
Republica Moldova importă o parte importantă din energia necesară, iar evoluțiile de pe piețele internaționale pot afecta direct costurile suportate de populație și de companii.
Seceta și prețurile carburanților, principalele riscuri
Creșterea prețurilor mondiale la combustibili, accentuată de conflictul din Orientul Mijlociu, afectează inclusiv piața din Republica Moldova. În același timp, seceta prelungită a redus nivelurile apei în mai multe regiuni ale Europei, iar autoritățile moldovene avertizează asupra unei situații dificile pe râurile Nistru și Prut.
Guvernul susține că deficitul de apă poate ajunge să afecteze aprovizionarea cu apă potabilă în anumite zone ale țării.
Republica Moldova, stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, și-a diminuat dependența energetică de Rusia după invazia rusă în Ucraina, declanșată în 2022. În prezent, Chișinăul se bazează într-o măsură mai mare pe importurile din statele UE.
În paralel, Executivul analizează majorarea fondurilor destinate gospodăriilor vulnerabile, în condițiile în care facturile la gaze ar putea crește în sezonul rece. Aproximativ jumătate din populația țării beneficiază de sprijin pentru plata energiei.
Maia Sandu: Autoritățile trebuie să poată acționa rapid
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni că instituirea stării de urgență este justificată de nevoia unor reacții rapide în cazul agravării situației.
Șefa statului a indicat drept posibile scenarii necesitatea cumpărării urgente de carburant, continuarea scăderii debitului Nistrului sau noi creșteri ale prețurilor la combustibili.
De cealaltă parte, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a cerut Guvernului să înceapă negocieri urgente cu Rusia pentru furnizarea de gaze naturale.