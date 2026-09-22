Trump schimbă numele inteligenței artificiale în SUA: ce termen va apărea de acum în documentele oficiale

Donald Trump a declarat la ONU că documentele guvernului SUA vor folosi termenul „superinteligență” în loc de „inteligență artificială”. Președintele susține că termenul „artificial” este înșelător.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, că administrația federală americană va utiliza termenul „superinteligență” în locul expresiei „inteligență artificială”.
Liderul de la Casa Albă a afirmat că noua formulare ar urma să fie preluată în documentele oficiale ale Statelor Unite și și-a exprimat speranța că aceeași schimbare va fi adoptată și la nivel internațional.
„De acum înainte, toate documentele Statelor Unite și, sper, ale lumii vor folosi termenul mult mai precis de «super», în loc de «artificial». Așadar, vorbim despre superinteligență”, a spus Trump în fața liderilor reuniți la ONU.
Trump a explicat că sintagma „inteligență artificială” transmite, în opinia sa, o idee greșită despre tehnologie. Potrivit președintelui american, cuvântul „artificial” poate sugera că sistemele de AI sunt false sau lipsite de valoare reală.
„Folosirea cuvântului «artificial» face ca inteligența să pară falsă. Dar nu este falsă. Este, de fapt, uimitoare”, a declarat acesta, susținând că „superinteligență” este o etichetă mai potrivită.
În același discurs, Donald Trump a prezentat dezvoltarea tehnologiilor avansate drept o competiție strategică între state. El a afirmat că avantajul în domeniul „superinteligenței” ar putea fi decisiv pentru țările care investesc masiv în această industrie.
Sondajul lui Trump: alte trei variante
Anunțul făcut la ONU vine după ce Donald Trump le-a cerut utilizatorilor platformelor X și Truth Social să voteze cum ar trebui redenumită inteligența artificială.
În mesajul publicat înaintea discursului, Trump a susținut că denumirea actuală este „inexactă” și lipsită de eleganță. Variantele propuse de el au fost: „Superior Intelligence” — inteligență superioară, „Extreme Intelligence” — inteligență extremă, „Supreme Intelligence” — inteligență supremă.
Termenul ales ulterior, „superinteligență”, nu figura printre cele trei opțiuni prezentate în sondaj.
Trump respinge avertismentele privind AI
Președintele american a reiterat la ONU poziția sa împotriva unor noi mecanisme internaționale de control al inteligenței artificiale. El a spus că Statele Unite ar trebui să încurajeze dezvoltarea tehnologiei, nu să îi limiteze extinderea.
Trump a calificat avertismentele privind posibilele riscuri ale AI drept o „farsă” și le-a comparat cu previziuni alarmiste legate de schimbările climatice. În același timp, mai multe voci din industria tehnologică și din mediul de cercetare avertizează că evoluția rapidă a sistemelor de inteligență artificială ridică probleme legate de securitate, control și impactul asupra societății.
Nu este clar, deocamdată, dacă schimbarea anunțată de Trump va fi pusă în aplicare printr-un ordin oficial sau printr-o instrucțiune formală adresată instituțiilor federale.