Marco Rubio acuză Ucraina că a lovit nave cu legături cu SUA în atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse

Marco Rubio afirmă că atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse au afectat nave cu legături americane. Trump propune un moratoriu energetic.
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat marți că atacurile ucrainene împotriva infrastructurii petroliere ruse au afectat și nave care transportau petrol cu legături americane. Șeful diplomației de la Washington a spus că situația trebuie discutată cu Kievul, fără a preciza câte incidente au avut loc sau ce nave au fost implicate.
Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru Fox News, în contextul intensificării atacurilor cu drone asupra unor obiective energetice din zona portului rusesc Novorossiisk, la Marea Neagră.
Rubio: nave cu legături SUA, afectate de atacuri
Marco Rubio a afirmat că, în ultimele luni, au fost semnalate mai multe episoade în care au fost afectate nave asociate cu interese americane și transporturi de petrol american.
„Probabil nu au fost atacate intenționat, însă au fost totuși vizate de Ucraina. Este o problemă care trebuie abordată. Nu putem permite să se întâmple acest lucru”, a declarat secretarul de stat american.
Oficialul nu a oferit alte informații despre identitatea navelor, amploarea pagubelor sau momentul exact al incidentelor.
De ce este important portul Novorossiisk
Declarațiile lui Rubio par să vizeze activitățile din portul Novorossiisk, unul dintre principalele puncte de export de petrol de la Marea Neagră. Terminalul este folosit nu doar pentru livrările de țiței rusesc, ci și pentru petrolul provenit din Kazahstan.
O parte importantă din exporturile kazahe ajunge la Novorossiisk prin sistemul Caspian Pipeline Consortium (CPC). Proiectul are și capital american, inclusiv prin participarea companiei Chevron.
În ultimele luni, Ucraina a atacat cu drone instalații energetice și zone de încărcare asociate acestui coridor. Presa internațională a relatat anterior că un petrolier care opera pentru ExxonMobil a fost avariat în apropierea portului rusesc.
Petrolul, nou punct de tensiune între Washington și Kiev
Rubio a pus creșterea cotațiilor petrolului pe seama războiului din Ucraina, dar și a influenței tot mai mari a rebelilor houthi din Yemen asupra securității transporturilor maritime.
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat la rândul său atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Liderul de la Casa Albă susține că acestea contribuie la scumpirea motorinei la nivel mondial, subiect sensibil pentru administrația americană înaintea alegerilor legislative din noiembrie.
Potrivit lui Rubio, Trump propune ca Rusia și Ucraina să convină asupra opririi reciproce a atacurilor îndreptate împotriva infrastructurii energetice.
Zelenski acceptă ideea unui moratoriu, Kremlinul spune nu
Înaintea unei întâlniri cu Donald Trump, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU de la New York, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că este dispus să accepte un moratoriu privind atacurile asupra infrastructurii energetice.
Moscova nu pare însă pregătită să susțină o astfel de înțelegere. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins ideea unui acord de suspendare reciprocă a acestor atacuri.