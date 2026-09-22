Parlamentul Ungariei a respins candidații opoziției pentru Consiliul Mass‑media. Magyar, acuzat că vrea să controleze presa la fel ca Orbán

Comisia pentru Cultură a Parlamentului Ungariei a respins toți candidații propuși de opoziție pentru noul Consiliu al Mass‑media, instituție creată în 2026 în cadrul reformelor premierului Péter Magyar. Consiliul urmărește depolitizarea mass‑mediei publice, după ce Magyar a acuzat că aceasta a fost subordonată politic în perioada fostului premier Viktor Orbán. Opoziția susține însă că noul lider de la Budapesta vrea să preia el controlul asupra presei.
Consiliul Mass‑media este o instituție nouă, concepută să supravegheze întregul sistem public de media din Ungaria — televiziunea publică, radioul, agenția MTI și platformele digitale ale statului, potrivit Kormany.hu.
Magyar a pus tirul pe televiziunea și radioul de stat
Magyar a prezentat structura ca parte a unui proces de „depolitizare totală” a mass‑mediei publice, despre care afirmă că ar fi fost subordonată politic în perioada fostului premier Viktor Orbán.
Imediat după preluarea puterii, Magyar a pus tunurile pe televiziunea și radioul de stat, pe care le-a acuzat că nu i-au acordat aproape deloc spațiu electoral, deoarece Viktor Orbán le-a transformat în propriul sistem de propagandă.
De altfel, într-un gest fără precedent, televiziunea publică din Ungaria a întrerupt temporar difuzarea jurnalelor de știri și a afișat un carton negru pe care scria: „Am mințit timp de mai mulți ani”.
Criticile opoziției: „Magyar schimbă controlul, nu sistemul”
Potrivit Comisiei pentru Cultură, candidații propuși de opoziție pentru Consiliul Mass‑media au fost respinși pentru că nu au întrunit criteriile profesionale, n-au avut sprijin politic suficient și nu au convins comisia că pot asigura independența editorială.
Președinta comisiei, Szentkirályi Alexandra (Fidesz), a calificat procesul de selecție drept „neconvingător” și „arbitrar”.
Partidele de opoziție — DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd — au reacționat dur, acuzând că respingerea candidaților arată intenția guvernului de a prelua controlul asupra media publice, nu de a o face independentă.
Opoziția susține că noua structură reproduce arhitectura de control din perioada Fidesz, dar cu alte numiri politice.
Decizia Comisiei pentru Cultură prelungește tensiunile politice din Ungaria privind controlul asupra mass‑mediei publice.
Consiliul Mass‑media urmează să fie constituit exclusiv din membri validați de majoritatea parlamentară, ceea ce opoziția consideră un risc pentru pluralismul mediatic.
După preluarea mandatului, Péter Magyar a lansat o serie de măsuri rapide pentru reorganizarea instituțiilor publice, inclusiv:
restructurarea conducerii media publice,
auditarea bugetelor,
schimbarea managementului editorial,
crearea Consiliului Mass‑media ca organism de supraveghere strategică.