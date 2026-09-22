Parlamentul Ungariei a respins candidații opoziției pentru Consiliul Mass‑media. Magyar, acuzat că vrea să controleze presa la fel ca Orbán

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 22 sept. 2026, 18:30

Comisia pentru Cultură a Parlamentului Ungariei a respins toți candidații propuși de opoziție pentru noul Consiliu al Mass‑media, instituție creată în 2026 în cadrul reformelor premierului Péter Magyar. Consiliul urmărește depolitizarea mass‑mediei publice, după ce Magyar a acuzat că aceasta a fost subordonată politic în perioada fostului premier Viktor Orbán. Opoziția susține însă că noul lider de la Budapesta vrea să preia el controlul asupra presei.

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