Iranul spune că poate redeschide Strâmtoarea Ormuz în 7 zile. Condițiile puse SUA

Iranul afirmă că ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz în termen de șapte zile, dacă Statele Unite renunță la presiunea militară și ridică blocada instituită asupra porturilor iraniene.
Un oficial iranian de rang înalt a declarat marți că Teheranul vede în reuniunea Adunării Generale a ONU, desfășurată la New York, o oportunitate pentru reluarea canalelor diplomatice cu Washingtonul. Potrivit acestuia, delegația Iranului are mandatul necesar pentru a discuta reluarea dialogului, inclusiv prin intermediari.
„SUA trebuie să anunțe clar că își doresc o soluție diplomatică, să oficializeze această intenție și apoi să stabilească un calendar pentru următorii pași”, a transmis oficialul iranian, citat de Reuters.
Iran cere măsuri înainte de redeschiderea Ormuz
Poziția transmisă de Teheran leagă redeschiderea uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul energetic mondial de două condiții: diminuarea presiunii militare americane și eliminarea blocadei asupra porturilor iraniene.
Un acord privind încetarea ostilităților ar putea fi discutat la New York prin canale indirecte, a precizat sursa iraniană. Teheranul susține că a transmis deja Statelor Unite o propunere prin mediatori, pe 16 septembrie.
Strâmtoarea Ormuz are o importanță strategică majoră pentru transporturile de petrol și gaze, iar orice restricționare a navigației în zonă poate influența rapid piața energiei și costurile de transport.
Avertismentul Teheranului privind noi operațiuni americane
Declarațiile apar după ce comandamentul militar iranian a avertizat, cu două zile înainte, că o eventuală reluare a operațiunilor militare americane, cu sprijin regional, ar atrage represalii din partea Teheranului.
Iranul susține că va răspunde „fără restricții” dacă Statele Unite își intensifică acțiunile. În același timp, conducerea de la Teheran lasă deschisă posibilitatea negocierilor, cu condiția ca Washingtonul să facă primul pas prin măsuri concrete.
Pezeshkian nu se întâlnește cu Trump
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a plecat marți spre New York pentru participarea la Adunarea Generală a ONU. Totuși, potrivit oficialului iranian citat, nu este programată o întrevedere directă între Pezeshkian și președintele SUA, Donald Trump.
Teheranul mizează, în schimb, pe discuții prin mediatori. Oficialul iranian a descris reuniunea ONU drept o „ocazie de aur” pentru ca Statele Unite să revină la diplomație.