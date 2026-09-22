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Direct de la ONU: Ana Maria Păcuraru, în inima diplomației mondiale

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat22 sept. 2026, 15:10
Actualizat22 sept. 2026, 15:14
SursăRealitatea PLUS

Ana Maria Păcuraru este în mijlocul diplomației mondiale cu transmisiuni în direct de la New York. Astăzi, se deschide dezbaterea generală a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. La tribuna Organizației Națiunilor Unite va urca, în câteva ore, Donald Trump. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea Plus la Congresul SUA, are detalii de la sediul Organizației Națiunilor Unite.

Noi informații exclusive de la ONU în fiecare oră

„Mă aflu acum în zona Rockefeller Center, unde sunt găzduiți în aceste zile mai mulți președinți și oficiali de rang înalt aflați la New York pentru adunarea generală a ONU.

Sunt Ana Maria Păcuraru, transmit pentru Realitatea Plus TV. Aici dimineața are un ritm aparte.

Coloane oficiale trec una după alta, echipele de securitate își ocupă pozițiile, iar delegațiile se pregătesc pentru o zi decisivă. Astăzi, la ora nouă, se deschide dezbaterea generală a celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale, iar tribuna va fi în câteva ore a președintelui american Donald Trump. Este dimineața în care diplomația mondială își reia practic pulsul.

Fiecare sosire, fiecare coloană oficială care trece pe lângă mine face parte din angrenajul unei zile pe care întreaga lume o va urmări.

Rămân aici la fața locului și vă aduc tot ce se întâmplă în timp real.

Ana Maria Pacuraru, din New York.”, a transmis cunoscuta jurnalistă - Ana Maria Păcuraru.

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