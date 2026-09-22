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Extern· 1 min citire
Direct de la ONU: Ana Maria Păcuraru, în inima diplomației mondiale
Publicat22 sept. 2026, 15:10
Actualizat22 sept. 2026, 15:14
SursăRealitatea PLUS
Ana Maria Păcuraru este în mijlocul diplomației mondiale cu transmisiuni în direct de la New York. Astăzi, se deschide dezbaterea generală a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. La tribuna Organizației Națiunilor Unite va urca, în câteva ore, Donald Trump. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea Plus la Congresul SUA, are detalii de la sediul Organizației Națiunilor Unite.
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