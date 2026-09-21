A păcălit poliția timp de 8 ani. S-a transformat în femeie și a trăit în inima orașului, sub nasul autorităților

Publicat 21 sept. 2026, 22:42 Actualizat 21 sept. 2026, 22:43 Sursă sozcu.com

Un bărbat din Turcia, aflat pe lista persoanelor căutate începând cu 2018, a fost identificat recent în Istanbul trăind ca femeie transgender, cu o înfățișare complet schimbată față de cea din dosarele poliției.

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