A păcălit poliția timp de 8 ani. S-a transformat în femeie și a trăit în inima orașului, sub nasul autorităților

Un bărbat din Turcia, aflat pe lista persoanelor căutate începând cu 2018, a fost identificat recent în Istanbul trăind ca femeie transgender, cu o înfățișare complet schimbată față de cea din dosarele poliției.
Condamnat pentru înșelăciuni cu identitate falsă, dispărut chiar înainte de pușcărie
Tuğrul Başar fusese condamnat pentru trei infracțiuni de tâlhărie comise în 2010, în timp ce se dădea drept funcționar public, însă reușise să fugă în 2018 pentru a evita executarea unei pedepse de trei ani de închisoare. De atunci, autoritățile l-au căutat constant, dar abia recent au reușit să îl localizeze în districtul Kadıköy din Istanbul, în cadrul unei operațiuni speciale menite să aducă în fața justiției fugari cu pedepse neexecutate.
Identificat în timpul unei acțiuni ample de capturare a fugarilor
Ceea ce a transformat cazul lui Başar într-unul ieșit din comun, comparativ cu alte dosare rezolvate în aceeași operațiune, a fost descoperirea șocantă că acesta trăia de ani buni ca femeie, preluând identitatea surorii sale și modificându-și aspectul fizic până la punctul în care devenise de nerecunoscut, scrie presa turcă.
Cum l-au găsit ofițerii: supraveghere, identități duble și o „soră” care ieșea în oraș cu ea însăși
Nu se cunoaște exact modul în care ofițerii de poliție au reușit să îl urmărească pe Tuğrul Başar după atâția ani, însă se crede că au folosit metode de supraveghere pentru a monitoriza familia și persoanele cunoscute din anturajul său. În acest fel au descoperit că în locuința surorii sale locuiau două tinere, ambele folosind aparent aceeași identitate atunci când ieșeau în public.
Transformare radicală: de la pozele de la arest la o înfățișare feminină imposibil de recunoscut
Conform rapoartelor poliției, transformarea lui Başar a fost atât de radicală, încât anchetatorii nu au mai putut conta pe fotografiile de tip „mugshot” realizate cu ani în urmă pentru a-l identifica. Au recurs astfel la urmărirea femeii misterioase care se dădea drept sora sa, adunând probe până au ajuns la certitudinea că aceasta era, de fapt, cel căutat de ani de zile.
Arestat cu buletinul surorii: amprentele au spus adevărul
Când polițiștii au descins în cele din urmă la locuința lui Tuğrul Başar și l-au arestat, acesta avea asupra sa cartea de identitate a surorii sale, însă un test de amprente a confirmat fără echivoc identitatea fugarului.
Va executa pedeapsa într-o închisoare de bărbați: sistemul civil nu înregistrează schimbarea
Ce se știe cu certitudine este că Tuğrul Başar își va executa pedeapsa într-o închisoare pentru bărbați, indiferent de modul în care se identifică el însuși. Deoarece nu și-a actualizat niciodată oficial numele sau genul în sistemul de stare civilă din Turcia, va fi repartizat conform sexului trecut în buletin, indiferent de înfățișarea fizică sau de auto-identificare.