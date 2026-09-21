Alegeri în Rusia: Ramzan Kadîrov, reales în Cecenia cu 99,85% din voturi. Rusia Unită obține un scor record

Alegerile parlamentare și regionale desfășurate în Rusia între 18 și 20 septembrie s-au încheiat cu o nouă victorie categorică pentru formațiunea prezidențială Rusia Unită și cu realegerea lui Ramzan Kadîrov pentru un al cincilea mandat la conducerea Ceceniei.
Potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală de la Moscova, Rusia Unită a obținut 57,83% din voturile exprimate pe listele de partid, în timp ce Kadîrov a primit 99,85% din sufragii în Cecenia. Scrutinul a fost primul pentru Duma de Stat organizat după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022, arată Reuters.
Ramzan Kadîrov, aproape 100% din voturi în Cecenia
Liderul cecen, un aliat apropiat al lui Vladimir Putin, își păstrează astfel poziția pentru încă un mandat. Kadîrov a obținut 99,85% din voturile raportate oficial, ușor peste rezultatul de 99,73% înregistrat la alegerile din 2021.
Rezultatul vine într-un context în care scrutinurile din Cecenia au fost criticate în trecut de observatori internaționali. Kadîrov respinge aceste critici și susține că ele fac parte din tentative occidentale de a-i submina autoritatea.
Kadîrov a ajuns la conducerea Ceceniei după moartea tatălui său, Ahmat Kadîrov, ucis într-un atentat în 2004. Liderul de la Groznîi și-a exprimat în mod repetat loialitatea față de Putin și a susținut public acțiunile militare ale Rusiei în Ucraina.
Organizații pentru drepturile omului au formulat de-a lungul anilor acuzații grave la adresa administrației sale, inclusiv în legătură cu tratamentul aplicat jurnaliștilor și comunității LGBTQ+. Aceste acuzații sunt respinse de Kadîrov.
Rusia Unită, aproape 80% din Duma de Stat
La nivel național, formațiunea Rusia Unită își consolidează dominația asupra parlamentului. După numărarea a peste 95% dintre voturi, partidul a ajuns la 57,83%, față de 49,8% la alegerile parlamentare din 2021.
Potrivit datelor preliminare, formațiunea ar urma să controleze aproximativ 355 dintre cele 450 de mandate ale Dumei de Stat. Acest rezultat îi permite să își păstreze majoritatea constituțională.
Celelalte formațiuni care au depășit pragul electoral sunt Partidul Comunist, cu aproximativ 13,8%, LDPR, cu aproape 9%, și partidul Oameni Noi, cu aproximativ 8%. Rusia Dreaptă se afla, la momentul anunțării rezultatelor preliminare, foarte aproape de pragul de 5%.
Prezență la vot de aproape 60%
Comisia Electorală Centrală a anunțat o prezență de aproximativ 59,3%, un nivel record pentru alegerile pentru Duma de Stat din 2003 încoace, potrivit datelor citate de Reuters.
Participarea a fost mai ridicată decât la scrutinul parlamentar din 2021, când prezența oficială a fost de aproximativ 51,7%.
Autoritățile ruse au calificat scrutinul drept unul desfășurat fără probleme majore, în timp ce opozanți aflați în exil au contestat procesul electoral și au acuzat existența unor fraude. Reuters notează, de asemenea, că majoritatea candidaților care s-au pronunțat împotriva războiului au fost împiedicați să participe.
Cine este „noua elită” a Rusiei
Unul dintre mesajele promovate de Kremlin în campania electorală a fost integrarea veteranilor războiului din Ucraina în viața politică. Vladimir Putin a vorbit despre aceștia drept parte a unei „noi elite” și a susținut că militarii care au luptat în Ucraina ar trebui să aibă acces la funcții importante.
Reuters relata înaintea scrutinului că aproximativ 200 de veterani ai războiului candidau pentru mandate, în timp ce partidul Rusia Unită a inclus pe liste mai multe figuri asociate războiului. Printre acestea s-au numărat veteranul Vladislav Golovin și jurnalistul de televiziune Evgheni Poddubnîi.
Noua componență a parlamentului este astfel așteptată să includă un număr important de veterani, într-un moment în care conducerea rusă încearcă să transforme experiența militară într-un criteriu de promovare în structurile politice ale țării.
Partidul liberal Iabloko, care a susținut o platformă anti-război, nu a reușit să obțină mandate în Duma de Stat. Formațiunea a avut însă un rezultat suficient pentru a trece pragul electoral într-o regiune, Novgorod, unde a obținut reprezentare în parlamentul regional, potrivit rezultatelor preliminare.
Scrutinul din septembrie reprezintă, prin urmare, un nou test pentru sistemul politic rus, într-un context în care Kremlinul a prezentat alegerile drept o măsură a sprijinului public pentru politica sa, inclusiv pentru războiul din Ucraina.