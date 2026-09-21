Alegeri în Rusia: Ramzan Kadîrov, reales în Cecenia cu 99,85% din voturi. Rusia Unită obține un scor record

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 13:49

Alegerile parlamentare și regionale desfășurate în Rusia între 18 și 20 septembrie s-au încheiat cu o nouă victorie categorică pentru formațiunea prezidențială Rusia Unită și cu realegerea lui Ramzan Kadîrov pentru un al cincilea mandat la conducerea Ceceniei.

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