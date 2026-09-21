Zelenski: Rusia a lansat peste 2.000 de drone asupra Ucrainei într-o singură săptămână

Rusia a lansat peste 2.000 de drone de atac, aproximativ 1.700 de bombe aeriene și 19 rachete asupra Ucrainei în ultima săptămână, potrivit lui Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev cere noi sancțiuni și spune că Ucraina pregătește operațiuni cu rază lungă de acțiune.
Volodimir Zelenski susține că Rusia a lansat peste 2.000 de drone asupra Ucrainei în ultima săptămână. Potrivit președintelui ucrainean, forțele ruse au folosit în același interval aproximativ 1.700 de bombe aeriene și 19 rachete de diferite tipuri. Zelenski a transmis că atacurile au vizat orașe din întreaga țară și că majoritatea dronelor folosite de Rusia au fost propulsate de motoare cu reacție, putând ajunge la viteze de aproximativ 600 de kilometri pe oră.
„În fiecare zi și în fiecare noapte, ne apărăm împotriva atacurilor rusești”, a scris Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.
Zelenski spune că atacurile Rusiei s-au intensificat
Atacurile rusești au lovit în diferite zone ale Ucrainei mănăstiri, infrastructură critică, întreprinderi și clădiri rezidențiale. În ultima perioadă, Moscova a început să folosească drone aproape din oră în oră pe parcursul zilei, în timp ce atacurile cu rachete, inclusiv balistice, continuă.
În august, cel puțin 372 de civili au fost uciși și 2.349 au fost răniți în Ucraina. În luna iulie au fost raportate 448 de persoane ucise și 2.675 de răniți.
Ucraina pregătește noi operațiuni cu rază lungă de acțiune
Ca răspuns la atacurile rusești, Zelenski a anunțat că pe 19 septembrie a aprobat noi operațiuni cu rază lungă de acțiune, fără să ofere detalii despre acestea.
În luna iulie, liderul ucrainean afirmase că Ucraina și-a actualizat lista țintelor prioritare și că poate lovi obiective aflate la peste 3.000 de kilometri în interiorul teritoriului rus. Pe 20 septembrie, Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone și rachete de până atunci, provocând un incendiu de amploare la Moscova, în ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia.
Zelenski cere noi sancțiuni împotriva Rusiei
Președintele Ucrainei a cerut Statelor Unite, Europei și statelor G7 să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei, susținând că acestea au mijloacele necesare pentru a crește presiunea asupra Moscovei.
„Acesta este momentul potrivit pentru a adopta noi sancțiuni împotriva agresorului și pentru a promova pacea prin forță. Statele Unite, Europa și toate țările din G7 dispun de mijloacele necesare pentru a face acest lucru. Mizăm pe noi măsuri ferme”, a transmis Zelenski.
SUA au aprobat o posibilă vânzare de armament de 2,7 miliarde de dolari
Sprijinul militar pentru Ucraina continuă și din partea Statelor Unite. Departamentul de Stat american a anunțat, pe 18 septembrie, aprobarea unei posibile vânzări de armament către Ucraina, în valoare de 2,7 miliarde de dolari. Pachetul include sisteme de apărare aeriană, echipamente și servicii conexe, rachete de tip „S-300 Clone” și GAM-67, sisteme radar pentru contracararea dronelor, sisteme de apărare aeriană cu rază extinsă și ghidaj laser, radare anti-dronă și kituri de modificare a lansatoarelor mobile. Toate aceste echipamente au fost solicitate de Kiev.