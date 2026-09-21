Zelenski: Rusia a lansat peste 2.000 de drone asupra Ucrainei într-o singură săptămână

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 09:01

Rusia a lansat peste 2.000 de drone de atac, aproximativ 1.700 de bombe aeriene și 19 rachete asupra Ucrainei în ultima săptămână, potrivit lui Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev cere noi sancțiuni și spune că Ucraina pregătește operațiuni cu rază lungă de acțiune.

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