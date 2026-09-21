Tranzacție de 20 de miliarde de dolari, blocată la Washington. Rafinăria Petrotel din Ploiești, prinsă în acordul Lukoil–Carlyle

O tranzacție de aproximativ 20 de miliarde de dolari pentru activele internaționale ale Lukoil așteaptă de luni de zile aprobarea finală în Statele Unite. Printre activele vizate se află și rafinăria Petrotel din Ploiești, a cărei capacitate de rafinare rămâne nefolosită într-o perioadă tensionată pentru piața carburanților.
O tranzacție uriașă, estimată la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care vizează activele internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, este blocată de aproape zece luni în procesul de aprobare din Statele Unite. Situația are efecte și în România, pentru că rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești se numără printre activele europene incluse în acord, iar capacitatea sa de rafinare rămâne nefolosită.
Grupul american de investiții Carlyle încearcă să preia afacerile internaționale ale Lukoil, ceea ce ar separa activele din mai multe țări de compania-mamă din Rusia. Procesul de aprobare durează însă de luni de zile, într-un moment în care presiunile de pe piața petrolieră sunt tot mai mari.
Rafinăria Petrotel din Ploiești, prinsă în tranzacția de miliarde
Pentru România, una dintre principalele mize este rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești, preluată de compania rusă în 1998 și care produce, în mod normal, benzină, motorină, GPL și alte produse petroliere.
Petrotel este scoasă din funcțiune după lucrările de întreținere efectuate anul trecut. Pe lista activelor europene vizate de tranzacție se mai află o rafinărie din Bulgaria și participația de 45% deținută la rafinăria Zeeland din Olanda.
Împreună, cele trei unități au o capacitate de rafinare de aproximativ 400.000 de barili de petrol pe zi. O persoană implicată în proces estimează că finalizarea tranzacției cu Carlyle ar putea readuce pe piață o capacitate suplimentară de aproximativ 100.000-150.000 de barili pe zi.
Carlyle: Capacitățile nefolosite ar putea reduce presiunea asupra prețurilor
Blocajul vine într-o perioadă complicată pentru piața internațională a combustibililor. Conflictul din Orientul Mijlociu și atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au pus presiune în special pe oferta de motorină, în timp ce prețurile au crescut puternic în Statele Unite și Europa.
Carlyle susține că preluarea activelor Lukoil ar permite repunerea în funcțiune sau folosirea mai intensă a unor capacități de rafinare care în prezent sunt subutilizate, conform Financialtimes.com.
„Există o capacitate de rafinare semnificativă, subutilizată, în cadrul activelor europene ale Lukoil, ceea ce ar putea contribui la aducerea unei ofertă suplimentare de produse rafinate pe piață și la reducerea presiunii asupra prețurilor combustibililor”, a declarat Carlyle.
„În urma acordului nostru condiționat de la începutul acestui an, așteptăm cu nerăbdare o rezoluție care să ofere o cale de urmat pentru aceste active și pentru portofoliul internațional mai larg”, a adăugat compania.
Acordul a rămas blocat între mai multe instituții americane
Lukoil a anunțat, pe 29 ianuarie 2026, că a ajuns la un acord cu Carlyle pentru vânzarea Lukoil International GmbH, compania prin care sunt controlate activele internaționale. Încă de atunci, finalizarea tranzacției a fost condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților americane.
Tranzacția ar fi primit undă verde din partea Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA, însă ar mai avea nevoie de aprobarea finală la nivelul administrației Trump. Dosarul trece printr-un proces care implică mai multe instituții americane, între care Consiliul Național de Securitate, Departamentul de Stat și Departamentul Energiei.
„Am pierdut șirul. Pur și simplu nu a ajuns nicăieri”, a spus o persoană implicată în proces. „A stat acolo lâncezind, așteptând nu știu ce.”
OFAC arată, în actualizarea publicată pe 18 septembrie 2026, că negocierile și contractele condiționate pentru vânzarea activelor Lukoil International sunt autorizate până pe 22 octombrie 2026. Licența nu permite însă, de una singură, transferul efectiv al activelor, pentru care este necesară o autorizare separată.
Active de miliarde de dolari așteaptă o decizie
Situația Lukoil s-a schimbat după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiei ruse, pe 22 octombrie 2025, în cadrul măsurilor care urmăresc reducerea veniturilor obținute de Rusia din sectorul energetic. Ulterior, Lukoil a început procesul de vânzare a activelor sale internaționale.
Portofoliul nu include doar rafinăriile europene, ci și rezerve importante de petrol și gaze, precum și operațiuni de producție în mai multe țări. Întârzierea unei decizii face însă ca unele dintre aceste active să rămână fără investițiile necesare.
„Aceste active sunt orfane”, a spus o a doua persoană familiarizată cu tranzacția. „Așteaptă ca guvernul SUA să ia o decizie cu privire la cine va fi următorul lor proprietar. Între timp, pur și simplu stau și irosesc bani pentru că nu se investește în ele.”