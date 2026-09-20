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Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în largul coastei de est. Reacțiile Japoniei și Coreei de Sud

FOTO: Pixabay

FOTO: Pixabay

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 12:44

Coreea de Nord a lansat duminică o rachetă balistică în direcția Mării Japoniei, în largul coastei sale de est, a anunat Ministerului japonez al Apărării, potrivit Reuters și AFP.

Coreea de Nord lansează o nouă rachetă balistică spre Marea Japoniei

Ministerul sud-coreean al Apărării a confirmat la rândul său lansarea unui proiectil neidentificat de către Phenian. Potrivit postului public japonez NHK, racheta a căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei (ZEE).

Phenianul respinge criticile privind programul său nuclear

Lansarea are loc pe fondul unor noi tensiuni legate de programul nuclear și balistic al Coreei de Nord. Cu o zi înainte, Phenianul a respins o rezoluție a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care critica dezvoltarea programului nuclear nord-coreean.

Coreea de Nord a condamnat, de asemenea, săptămâna trecută un exercițiu naval condus de Statele Unite, la care au participat Coreea de Sud și Japonia. Exercițiul s-a desfășurat în apropiere de Guam, între 29 august și 10 septembrie.

Noua lansare vine la aproximativ o săptămână după ce Phenianul a testat mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, lansate spre Marea Japoniei.

Coreea de Nord și-a înscris în Constituție, în 2023, statutul de putere nucleară. Țara a efectuat primul său test nuclear în 2006 și a dezvoltat ulterior o gamă largă de rachete balistice.

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