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Extern· 1 min citire
Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în largul coastei de est. Reacțiile Japoniei și Coreei de Sud
FOTO: Pixabay
Coreea de Nord a lansat duminică o rachetă balistică în direcția Mării Japoniei, în largul coastei sale de est, a anunat Ministerului japonez al Apărării, potrivit Reuters și AFP.
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