Atac rusesc la granița cu Polonia! Ucraina reacționează: Rusia lovește „la porţile UE şi NATO” VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 13:11

Un atac cu o dronă rusă a lovit un punct de frontieră dintre Ucraina și Polonia, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Informația a fost transmisă de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, care a condamnat atacul și a susținut că Rusia lovește „la porţile UE şi NATO”, informează Reuters.

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