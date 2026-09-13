Atac rusesc la granița cu Polonia! Ucraina reacționează: Rusia lovește „la porţile UE şi NATO” VIDEO

Un atac cu o dronă rusă a lovit un punct de frontieră dintre Ucraina și Polonia, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Informația a fost transmisă de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, care a condamnat atacul și a susținut că Rusia lovește „la porţile UE şi NATO”, informează Reuters.
Trenul Kiev–Varșovia, lovit de o dronă rusă în apropierea frontierei
UPDATE - Operatorul feroviar de stat Ukrzaliznytsia a anunțat că o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren de pasageri care circula pe ruta Kiev–Varșovia. Incidentul s-a produs la aproximativ doi kilometri de granița cu Polonia.
Echipele de monitorizare feroviară au detectat din timp amenințarea și au transmis un avertisment echipajului. Măsura a permis luarea unor măsuri înainte ca drona să lovească locomotiva și a evitat o posibilă tragedie.
Atacuri în apropierea punctului de frontieră
Forțele ruse au atacat, duminică dimineață, și zona punctului de control Yahodyn-Dorohusk, de la granița ucraineano-poloneză. În urma atacului, o benzinărie a fost avariată, iar mai multe camioane au luat foc pe partea ucraineană.
Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei (DPSU), Andrii Demchenko, a precizat că infrastructura punctului de trecere a frontierei nu a fost lovită direct. Activitatea punctului de frontieră a fost însă suspendată temporar în timpul alertei de raid aerian. Personalul și călătorii au fost nevoiți să se adăpostească.
Nicio persoană nu a fost rănită pe partea poloneză, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne din Polonia, Karolina Gałecka. Trecerea de frontieră Dorohusk a fost suspendată pe timpul nopții, însă activitatea a fost reluată ulterior.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a afirmat că atacul a vizat punctul de frontieră ucraineano-polonez de la Iahodin.
„Atacurile barbare ale Rusiei împotriva punctului de frontieră ucraineano-polonez de la Iahodin nu reprezintă doar un nou atac asupra frontierelor noastre naţionale”, a scris Andrii Sîbiha pe X.
„Este vorba de terorismul lui Putin, care loveşte direct la porţile UE şi NATO. Barbarii ruşi sunt la porţile voastre, dragi parteneri”, a adăugat ministrul ucrainean.
Informația privind lovirea punctului de frontieră a fost furnizată de partea ucraineană și nu este însoțită, în materialul citat de Reuters, de o confirmare independentă.
Cinci persoane rănite la Odesa
În paralel, orașul Odesa, din sudul Ucrainei, a fost vizat de un nou atac rus. Cel puțin cinci persoane au fost rănite duminică dimineață, potrivit autorităților locale, la o zi după un atac soldat cu două victime în oraș.
„Cartiere rezidenţiale au fost avariate în mai multe districte ale oraşului. Autorităţile evaluează în prezent amploarea totală a pagubelor”, a declarat pe Telegram șeful administrației militare din Odesa, Serghei Lisak.
Odesa, principalul nod portuar al Ucrainei, a fost ținta unor atacuri repetate cu rachete și drone rusești în ultimele luni. Atacurile au dus la închiderea unor obiective esențiale pentru exporturile țării. Potrivit autorităților ucrainene, o dronă rusă a lovit orașul sâmbătă dimineață, atacul vizând o clădire de locuințe. Două persoane au fost ucise, iar alte 26 au fost rănite.
Atacuri în mai multe regiuni din Ucraina
Mai multe regiuni din vestul Ucrainei au fost, de asemenea, vizate de atacuri care au continuat pe parcursul nopții și până duminică dimineață, au anunțat autoritățile regionale.
Până în acest moment, acestea nu au raportat victime civile în urma atacurilor din aceste regiuni. În același timp, armata ucraineană a anunțat că a lovit în timpul nopții o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei.
„Operaţiunea a vizat o unitate cheie de prelucrare a petrolului, precum şi rezervoarele întreprinderii, care susţin efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei”, a precizat armata ucraineană pe Telegram.