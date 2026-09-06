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Explozie groaznică într-un parc auto din Suceava. Intervenție de urgență în zonă

Explozie într-un parc auto din Suceava

Explozie într-un parc auto din Suceava

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 13:17
Actualizat6 sept. 2026, 14:02
SursăRealitatea PLUS

Imagini teribile vin din județul Suceava! O explozie uriașă, urmată de un incendiu, a avut loc în parcul târgului auto din localitatea Cumpărătura. Flăcările au cuprins un depozit de materiale combustibile. Au ars paleți din lemn, cauciucuri, cartoane și alte materiale care au alimentat rapid incendiul.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de stingere. Intervenția nu a fost deloc simplă, din cauza cantității mari de materiale inflamabile care au luat foc.

Din fericire, pompierii au reușit să localizeze incendiul și au intervenit pentru lichidarea ultimelor focare. Nu au fost înregistrate victime. Deocamdată, nu este clar ce a provocat deflagrația. 

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