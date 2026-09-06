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Social· 1 min citire
Criza apei afectează începerea școlilor. Zona afectată de seceta prelungită
Secetă
Publicat6 sept. 2026, 09:32
SursăRealitatea PLUS
Seceta prelungită și criza apei trimit elevii din Târgu Neamț să învețe de acasă. Pentru prima săptămână de cursuri, două unități de învățământ vor trece în sistem online, în timp ce alte patru au optat pentru programele „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”. Deciziile au fost aprobate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț.
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