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Criza apei afectează începerea școlilor. Zona afectată de seceta prelungită

Secetă

Secetă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 09:32
SursăRealitatea PLUS

Seceta prelungită și criza apei trimit elevii din Târgu Neamț să învețe de acasă. Pentru prima săptămână de cursuri, două unități de învățământ vor trece în sistem online, în timp ce alte patru au optat pentru programele „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”. Deciziile au fost aprobate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț.

Decizia a fost luată din cauza faptului că sistemul de alimentare cu apă în orașul Târgu Neamț a fost grav afectat de secetă cât și de necesitatea asigurării normelor de igienă în unitățile de învățământ.

Inspectoratul a precizat că păstrează legătura cu unitățile de învățământ și cu instituțiile locale și județene implicate, pentru ca activitățile educative să se desfășoare în condiții de siguranță. 

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