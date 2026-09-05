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Social· 1 min citire
Sigla unei bănci a căzut de pe clădire. O fetiță a fost salvată de martori
Sigla unei bănci a căzut de pe o clădire (foto: Facebook)
Publicat5 sept. 2026, 15:43
SursăRealitatea PLUS
Au fost momente de panică în Capitală! O fetiță a scăpat ca prin minune după ce o siglă uriașă, montată pe fațada unei bănci din Sectorul 1, s-a desprins și s-a prăbușit în fața ei.
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