Sigla unei bănci a căzut de pe clădire. O fetiță a fost salvată de martori

Publicat 5 sept. 2026, 15:43 Sursă Realitatea PLUS

Au fost momente de panică în Capitală! O fetiță a scăpat ca prin minune după ce o siglă uriașă, montată pe fațada unei bănci din Sectorul 1, s-a desprins și s-a prăbușit în fața ei.

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