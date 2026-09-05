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Sigla unei bănci a căzut de pe clădire. O fetiță a fost salvată de martori

Sigla unei bănci a căzut de pe o clădire (foto: Facebook)

Sigla unei bănci a căzut de pe o clădire (foto: Facebook)

Scris deDarius Stănescu
Publicat5 sept. 2026, 15:43
SursăRealitatea PLUS

Au fost momente de panică în Capitală! O fetiță a scăpat ca prin minune după ce o siglă uriașă, montată pe fațada unei bănci din Sectorul 1, s-a desprins și s-a prăbușit în fața ei.

Martorii prezenți la incident au scris pe Facebook că minora s-a dezechilibrat cu doar o secundă înainte de cădere. O femeie ar fi fost cea care a alertat-o, iar copila a fugit în ultima clipă.

Cei care au fost de față mai spun că structura s-a izbit de trotuar cu un zgomot puternic. Incidentul ridică acum semne de întrebare cu privire la modul în care a fost montată și verificată sigla de pe clădire.

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