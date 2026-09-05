Bărbat mort după ce ar fi căzut de pe podul de la Obor. Poliția încearcă să-l identifice

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 sept. 2026, 13:17

Incident cu final tragic în zona pasajului din Piața Obor. Un bărbat a murit sâmbătă, 6 septembrie 2026, după ce ar fi căzut. Victima nu a fost încă identificată, iar poliția analizează imaginile de supraveghere pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

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