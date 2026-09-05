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Bărbat mort după ce ar fi căzut de pe podul de la Obor. Poliția încearcă să-l identifice

Pasajul Obor (arhivă)

Pasajul Obor (arhivă)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 sept. 2026, 13:17

Incident cu final tragic în zona pasajului din Piața Obor. Un bărbat a murit sâmbătă, 6 septembrie 2026, după ce ar fi căzut. Victima nu a fost încă identificată, iar poliția analizează imaginile de supraveghere pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Potrivit informațiilor relatet de martori, persoana decedată ar fi un bărbat de peste 50 de ani, conform Realitatea Plus. Aceștia spun că s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut în gol, în timp ce se afla dincolo de balustrada de protecție a podului.

Deocamdată, anchetatorii nu pot stabili dacă a fost o cădere accidentală sau un gest intenționat. Zona a fost izolată, iar circulația a fost restricționată temporar pentru intervenția echipelor de urgență.

Oamenii legii vor folosi imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă pentru a reconstitui momentul în care bărbatul a căzut. Pompierii și echipajele medicale au declarat decesul la fața locului.

Telefonul Verde Antisuicid (Alianța Română de Prevenție a Sinuciderii): Sună la 0800 801 200. Linia este gratuită și apelabilă din orice rețea, fiind activă în mod special în nopțile de weekend și în anumite intervale orare (de regulă, între orele 19:00 și 07:00). Alternativ, există și adresa de e-mail la sos@antisuicid.ro.

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