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Social· 1 min citire
Bărbat mort după ce ar fi căzut de pe podul de la Obor. Poliția încearcă să-l identifice
Pasajul Obor (arhivă)
Incident cu final tragic în zona pasajului din Piața Obor. Un bărbat a murit sâmbătă, 6 septembrie 2026, după ce ar fi căzut. Victima nu a fost încă identificată, iar poliția analizează imaginile de supraveghere pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.
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