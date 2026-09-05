Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Incident șocant în fața unui magazin din Cluj. O femeie a vandalizat tot ce i-a ieșit în cale – VIDEO
Incident șocant la Cluj (imagini Stiri de Cluj)
Scandal de proporții, noaptea trecută, în fața unui supermarket din Cluj-Napoca. O femeie a răsturnat trotinetele electrice și panourile publicitare, în timp ce se certa cu un bărbat.
Citește și
- 07:46Tragedie rutieră în județul Suceava. Două persoane au fost găsite carbonizate într-un autoturism
- 06:57Incendiu puternic și panică într-un bloc din Balș: 52 de oameni evacuați și 2 răniți - VIDEO
- 21:50Case gratuite pentru dascăli: Cum atrage un sat din România profesori la școala locală
- 20:32Radare fixe pe DN1. De la ce distanță „te iau” noile camere inteligente
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News