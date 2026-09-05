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Incident șocant în fața unui magazin din Cluj. O femeie a vandalizat tot ce i-a ieșit în cale – VIDEO

Incident șocant la Cluj (imagini Stiri de Cluj)

Incident șocant la Cluj (imagini Stiri de Cluj)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 sept. 2026, 08:14

Scandal de proporții, noaptea trecută, în fața unui supermarket din Cluj-Napoca. O femeie a răsturnat trotinetele electrice și panourile publicitare, în timp ce se certa cu un bărbat.

Imaginile au fost surprinse de martori. Pe filmare se vede cum femeia lovește cu picioarele tot ce îi stă în cale. În tot acest timp, nimeni nu a intervenit să o oprească. Momentan nu se cunosc date despre motivul care ar fi făcut-o pe femeie să recurgă la acest gest sau dacă era sau nu o angajată a magazinului.

În tot acest timp, ea ar fi strigat către un bărbat aflat în apropiere, care părea să rupă și el un steag promoțional al magazinului.

Oamenii legii s-au sesizat la vederea imaginilor și au deschis o anchetă.

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