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Social· 1 min citire
Tragedie rutieră în județul Suceava. Două persoane au fost găsite carbonizate într-un autoturism
Masina a pompierilor (foto arhiva)
Accident tragic pe o șosea din județul Suceava. Doi oameni și-au pierdut viața, carbonizați, după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. Tragedia a fost anunțată la numărul 112.
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