Tragedie rutieră în județul Suceava. Două persoane au fost găsite carbonizate într-un autoturism

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 sept. 2026, 07:46

Accident tragic pe o șosea din județul Suceava. Doi oameni și-au pierdut viața, carbonizați, după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. Tragedia a fost anunțată la numărul 112.

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