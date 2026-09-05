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Tragedie rutieră în județul Suceava. Două persoane au fost găsite carbonizate într-un autoturism

Masina a pompierilor (foto arhiva)

Masina a pompierilor (foto arhiva)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 sept. 2026, 07:46

Accident tragic pe o șosea din județul Suceava. Doi oameni și-au pierdut viața, carbonizați, după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. Tragedia a fost anunțată la numărul 112.

Două persoane au fost găsite carbonizate într-un autoturism care a luat foc după ce a lovit un cap de pod, sâmbătă dimineață, în localitatea Fântâna Mare, din județul Suceava.

La locul evenimentului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere dotată cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD. La sosirea echipajelor, autoturismul era cuprins în totalitate de flăcări.

În interior au fost descoperite două victime carbonizate, iar din cauza stării în care au fost găsite, identitatea acestora nu a fost anunțată.

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