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Clipe de panică pentru Alina Pușcău. Cancerul s-a extins la oase

Alina Pușcău

Alina Pușcău

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 20:51

Alina Pușcău luptă din răsputeri cu cancerul! Vedeta este nevoită să treacă prin efectele adverse ale tratamentului făcut în Statele Unite, însă își pune speranța în Dumnezeu și speră că va scăpa cu bine. Din păcate, cancerul i s-a răspândit și în oase, dar există încă șanse mari ca boala să intre în remisie.

Vedeta a apelat la un tratament din Statele Unite

Alina Pușcău trece prin una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Vedeta a dezvăluit, cu lacrimi în ochi, că luptă cu o formă avansată de cancer.

Vedeta se confruntă cu metastaze și transmite că și oasele îi sunt afectate. Tratamentul îi aduce acum speranța că boala va intra în remisie.

În mijlocul acestei lupte, vedeta spune că își găsește puterea în credință și în rugăciunile celor care îi sunt alături. Fostul fotomodel a mărturisit că mii de oameni i-au trimis mesaje de încurajare.

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