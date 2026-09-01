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Clipe de panică pentru Alina Pușcău. Cancerul s-a extins la oase
Alina Pușcău
Alina Pușcău luptă din răsputeri cu cancerul! Vedeta este nevoită să treacă prin efectele adverse ale tratamentului făcut în Statele Unite, însă își pune speranța în Dumnezeu și speră că va scăpa cu bine. Din păcate, cancerul i s-a răspândit și în oase, dar există încă șanse mari ca boala să intre în remisie.
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