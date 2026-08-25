S-a aflat cine era la bordul avionului american care a aterizat în secret la Moscova. Pasagerul surpriză e chiar șeful CIA
John Ratcliffe. Foto: Profimedia
Un avion militar american a aterizat neașteptat la Moscova după ce a plecat din Riga. Surse citate de CBS News susțin că șeful CIA, John Ratcliffe, s-ar fi aflat la bord.
Zbor neobișnuit de la Riga la Moscova
Un avion militar al Statelor Unite a aterizat marți la Moscova, după un zbor efectuat din capitala Letoniei, Riga. Sosirea aeronavei a atras atenția în contextul în care, la scurt timp după aterizare, un convoi diplomatic american a fost observat circulând prin capitala Rusiei.
Potrivit unor surse citate de CBS News, directorul CIA, John Ratcliffe, s-ar fi aflat la bordul aeronavei și ar fi călătorit în Rusia pentru a participa la o serie de întâlniri.
Informația privind prezența lui Ratcliffe la Moscova nu a fost însă confirmată oficial de CIA. Nici guvernul american nu a oferit detalii despre zborul aeronavei.
Avionul este un Boeing C-17 Globemaster III aparținând Forțelor Aeriene ale SUA. Aeronava a aterizat pe aeroportul Vnukovo din Moscova în jurul orei 10:04, ora locală, aceeași oră fiind valabilă și în România.
C-17 plecase din Riga în jurul orei 08:50, după ce ajunsese în capitala Letoniei duminică, 23 august, în urma unui zbor din zona Washington DC. Două zile mai târziu, aeronava a efectuat zborul de aproximativ două ore către Rusia.
John Ratcliffe ar fi făcut prima sa deplasare la Moscova în calitate de director CIA
Dacă informațiile privind prezența lui John Ratcliffe la bordul aeronavei vor fi confirmate, deplasarea ar reprezenta prima sa vizită în Rusia de când a preluat conducerea CIA.
Serviciul american de informații a fost implicat în ultimele luni în negocieri privind schimburile de prizonieri dintre Statele Unite și Rusia.
Ratcliffe a avut inclusiv un rol personal în negocierile pentru eliberarea balerinei Ksenia Karelina, cetățeană ruso-americană, în aprilie 2025.
O vizită a directorului CIA la Moscova ar avea loc într-un moment în care contactele dintre oficialii americani și cei ruși continuă să fie urmărite cu atenție, inclusiv prin prisma negocierilor privind războiul din Ucraina.
CIA și Kremlinul nu confirmă deplasarea
CIA nu a comentat informațiile referitoare la călătoria lui John Ratcliffe în Rusia. De asemenea, administrația americană nu a făcut publice informații despre scopul zborului sau despre eventualele întâlniri care ar fi avut loc la Moscova.
Nici Kremlinul nu a confirmat că ar avea informații despre sosirea oficialului american.
Întrebat despre deplasarea aeronavei și despre posibila prezență a directorului CIA în capitala Rusiei, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat: „Nu, nu am această informație”.
În lipsa unei confirmări oficiale, informațiile despre participarea lui Ratcliffe la călătorie rămân legate de sursele citate de CBS News și de datele privind deplasarea aeronavei.
Un convoi diplomatic american a fost văzut în Moscova
Elementul care a amplificat speculațiile privind vizita unor oficiali americani a fost apariția, la scurt timp după aterizarea avionului, a unui convoi diplomatic american pe străzile Moscovei.
Convoiul era însoțit de poliție și era format din vehicule care aveau numere de înmatriculare diplomatice americane. Mașinile au fost observate deplasându-se rapid prin capitala Rusiei.
Prezența acestui convoi, coroborată cu sosirea aeronavei militare americane, a alimentat informațiile despre o posibilă misiune diplomatică desfășurată la Moscova.
Ultimul zbor direct al unei aeronave americane către Rusia a avut loc în luna ianuarie. Atunci, emisarii speciali Steven Witkoff și Jared Kushner au călătorit în Rusia pentru discuții de pace cu Vladimir Putin.
Săptămâna trecută, guvernul rus declarase că nu are informații despre o nouă vizită a celor doi oficiali americani.
Ce se știe despre avionul C-17 ajuns la Moscova
Aeronava cu indicativul RCH4555 a parcurs ruta Riga-Moscova în aproximativ două ore. Boeing C-17 Globemaster III este principalul avion de transport strategic greu utilizat de Forțele Aeriene ale SUA.
Aeronava poate transporta peste 77 de tone de echipamente. Printre încărcăturile pe care le poate transporta se află vehicule blindate, elicoptere și alte tipuri de tehnică militară, dar și aproximativ 100 de militari.
C-17 nu este folosit exclusiv pentru transport militar. Aeronava poate fi utilizată și în cadrul unor misiuni guvernamentale sau diplomatice.
Potrivit publicației UNN, acesta ar fi primul avion de tip C-17 care aterizează la Moscova din 2017.
Aeronave de acest tip au fost implicate și în deplasări asociate unor evenimente importante pentru administrațiile americane. Un C-17 a sprijinit vizita președintelui Donald Trump la Roma în 2025 și a fost observat la Geneva înaintea întâlnirii dintre Joe Biden și Vladimir Putin din 2021.
Speculații privind identitatea oficialului aflat la bord
Unele surse din domeniul aviației militare au speculat că numărul misiunii aeronavei ar putea avea legătură cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth.
Această informație nu a fost însă confirmată.
În schimb, sursele citate de CBS News susțin că John Ratcliffe ar fi călătorit la Moscova pentru întâlniri. CIA și administrația americană nu au confirmat public această informație și nici nu au prezentat detalii despre agenda unei eventuale vizite.
John Ratcliffe, implicat anterior în negocierile dintre SUA și Rusia
Directorul CIA are deja un rol în contactele dintre Washington și Moscova. În aprilie 2025, Ratcliffe a participat personal la negocierile care au contribuit la eliberarea Kseniei Karelinei, balerină ruso-americană.
O eventuală vizită a sa la Moscova ar fi prima deplasare în Rusia după preluarea conducerii CIA.
Înaintea lui Ratcliffe, fostul director al agenției William Burns a mers la Moscova în noiembrie 2021. Burns s-a întâlnit atunci direct cu Vladimir Putin și i-a transmis avertismente cu privire la consecințele unei eventuale invazii a Ucrainei.
Negocierile privind războiul din Ucraina au avansat limitat
Deplasarea aeronavei americane la Moscova are loc în condițiile în care administrația Donald Trump a promis în timpul campaniei pentru revenirea la Casa Albă că va pune capăt războiului într-un timp foarte scurt după preluarea celui de-al doilea mandat.
Între timp, negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina au înregistrat progrese limitate. Discuțiile au fost în mare parte blocate după izbucnirea conflictului din Iran.
În acest context, sosirea unui avion militar american la Moscova și observarea unui convoi diplomatic american în capitala Rusiei au atras atenția, însă scopul exact al deplasării și identitatea tuturor oficialilor aflați în misiune nu au fost confirmate oficial.
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