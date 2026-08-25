Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Mister total la Moscova. Un avion militar american a aterizat în Rusia. Kremlinul susține că nu știe nimic
FOTO: Flightradar24
Mister la Moscova. Un avion militar american a aterizat marți pe aeroportul Vnukovo, după ce a decolat din capitala Letoniei. Zborul, urmărit de platforma Flightradar24, ridică semne de întrebare, mai ales că oficialii de la Kremlin susțin că nu au informații despre aeronavă și că nu sunt programate întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane.
Citește și
- 17:23Rusia recrutează tot mai multe femei pentru războiul din Ucraina: de la medici, la operatori de drone și chiar pentru trupe de asalt
- 17:20Zelenski a confirmat: primele interceptoare Patriot au ajuns în Ucraina, chiar când Trump pare să dea înapoi
- 16:19Trump vrea să schimbe numele Lacului Ontario și propune o variantă care a stârnit deja controverse
- 16:12Friedrich Merz avertizează că Germania este „sub amenințare”, după dronele suspecte descoperite la aeroportul Leipzig
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News