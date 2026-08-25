Mister total la Moscova. Un avion militar american a aterizat în Rusia. Kremlinul susține că nu știe nimic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 18:22

Mister la Moscova. Un avion militar american a aterizat marți pe aeroportul Vnukovo, după ce a decolat din capitala Letoniei. Zborul, urmărit de platforma Flightradar24, ridică semne de întrebare, mai ales că oficialii de la Kremlin susțin că nu au informații despre aeronavă și că nu sunt programate întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane.

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