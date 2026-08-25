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Mister total la Moscova. Un avion militar american a aterizat în Rusia. Kremlinul susține că nu știe nimic

FOTO: Flightradar24

FOTO: Flightradar24

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 18:22

Mister la Moscova. Un avion militar american a aterizat marți pe aeroportul Vnukovo, după ce a decolat din capitala Letoniei. Zborul, urmărit de platforma Flightradar24, ridică semne de întrebare, mai ales că oficialii de la Kremlin susțin că nu au informații despre aeronavă și că nu sunt programate întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane.

Kremlinul susține că nu are informații despre avionul militar american

Conform datelor acestui site de urmărire a zborurilor, aeronava a zburat iniţial duminică de la baza aeriană Andrews, situată lângă Washington şi utilizată pentru deplasările oficialilor de rang înalt, până la Riga, capitala Letoniei. Ultima localizare a avionului pe Flightradar24 îl plasează foarte aproape de aeroportul Vnukovo, dar aterizarea sa nu este confirmată pe site.

Întrebat în cadrul briefingului său zilnic de presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns că „nu dispune de această informaţie”.

Acest tip de aeronavă poate fi utilizat, în special, pentru deplasări diplomatice. Posibilitatea unei călătorii în Rusia a emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner a fost menţionată de mai multe ori în ultimele săptămâni, fără ca o dată să fie confirmată.

Este vehiculată o posibilă misiune diplomatică

Presa rusă a relatat că un convoi cu plăcuţe de înmatriculare diplomatice americane a fost zărit pe străzile Moscovei, în urma informaţiilor conform cărora un avion Boeing C-17 Globemaster III al Forţelor Aeriene ale SUA a aterizat pe aeroportul Vnukovo.

Dmitri Peskov a declarat marţi că nu este prevăzută nicio întâlnire la Kremlin cu reprezentanţi ai administraţiei americane în această săptămână.

Avioanele militare pot fi utilizate şi pentru schimburi de prizonieri. Rusia şi Statele Unite au efectuat în trecut mai multe schimburi, iar Washingtonul solicită în continuare întoarcerea mai multor cetăţeni ai săi deţinuţi în ţară.

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