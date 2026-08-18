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Lumea Animalelor· 1 min citire

Două capre au devenit celebre pentru umanitatea lor. Au urcat „civilizat” în autobuz

Capre în autobuz

Capre în autobuz

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat18 aug. 2026, 19:47
SursăRealitatea PLUS

Două capre pitice au devenit celebre pe rețelele sociale, după ce au urcat într-un autobuz din Portland, Statele Unite.

Caprele celebre pe internet

Animalele au așteptat în stație s-au urcat liniștite, iar apoi s-au plimbat printre scaune sub privirile uimite ale pasagerilor.

Șoferul a decis amuzat să le dea jos din lipsa unui bilet achitat.

Caprele au fost recuperate în siguranță de proprietar.

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