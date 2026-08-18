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Lumea Animalelor· 1 min citire
Două capre au devenit celebre pentru umanitatea lor. Au urcat „civilizat” în autobuz
Capre în autobuz
Publicat18 aug. 2026, 19:47
SursăRealitatea PLUS
Două capre pitice au devenit celebre pe rețelele sociale, după ce au urcat într-un autobuz din Portland, Statele Unite.
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