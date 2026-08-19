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Lumea Animalelor· 1 min citire
Atacurile urșilor lasă fermele fără animale. Fermierii în pragul disperării
Lupi
Publicat19 aug. 2026, 20:17
SursăRealitatea PLUS
Atacurile repetate ale lupilor și urșilor lasă fermele fără animale. Fermierii sunt în pragul disperării deoarece pierderile suferite sunt tot mai greu de suportat și fac apel la autorități pentru sprijin.
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