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Lumea Animalelor· 1 min citire

Atacurile urșilor lasă fermele fără animale. Fermierii în pragul disperării

Lupi

Lupi

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 20:17
SursăRealitatea PLUS

Atacurile repetate ale lupilor și urșilor lasă fermele fără animale. Fermierii sunt în pragul disperării deoarece pierderile suferite sunt tot mai greu de suportat și fac apel la autorități pentru sprijin.

Animale mâncate de urși și lupi

O femeie din comuna clujeană Sâncraiu a spus că a pierdut 8 animale în acest an și că, dacă situația continuă așa va fi nevoită să renunțe la afacere.

Și ceilalți gospodari din zonă se confruntă cu aceeași situație.

Ultimul atac a fost acum o săptămână asupra unui vițel fătat de câteva zile.

Pe lângă pierderea animalelor, oamenii întâmpină probleme și când vine vorba de birocrație.

Uneori fermierii trebuie să facă mai multe drumuri pentru obținerea unor acte iar banii și-i recuperează doar pe jumătate.

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