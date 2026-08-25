Invazie de meduze uriașe pe litoral. Explicația specialiștilor

Este invazie de meduze uriașe pe litoralul românesc spre nemulțumirea turiștilor. Specialiștii au explicat că apariția acestora reprezintă un fenomen natural care anunță sfârșitul verii.
Meduze uriașe în Marea Neagră
Cercetătorii susțin că meduzele uriașe ajung pe plaje din cauza temperaturilor ridicate ale apei și a curenților puternici.
Această specie de meduze nu este periculoasă pentru turiștii spun specialiștii.
Însă, oamenilor nu le este recomandat să le atingă pentru că se pot alege cu iritații ușoare.
De ce au apărut atât de multe meduze pe litoral
Cercetătorii spun că apariția meduzelor în apropierea țărmului poate fi favorizată de temperaturile ridicate ale apei și de curenții marini.
În anumite perioade ale anului, condițiile din Marea Neagră devin favorabile dezvoltării și deplasării acestor organisme marine, iar curenții le pot transporta către zonele de coastă.
Astfel, turiștii pot observa sute de meduze în apă sau chiar pe nisip, fenomen care poate da impresia unei adevărate „invazii”.
Meduzele anunță apropierea sfârșitului verii
Potrivit specialiștilor, apariția în număr mare a meduzelor poate fi asociată și cu schimbările naturale care au loc în ecosistemul marin la finalul sezonului estival.
Pe măsură ce vara se apropie de final, temperaturile apei și dinamica curenților se modifică, iar meduzele pot ajunge mai frecvent în zonele apropiate de mal.
Prin urmare, fenomenul nu trebuie interpretat automat drept un semn al unei probleme ecologice sau al unei contaminări a apei.
Sunt periculoase meduzele pentru turiști?
Vestea bună pentru cei aflați pe litoral este că specia întâlnită în aceste condiții nu este considerată periculoasă pentru oameni, potrivit explicațiilor specialiștilor.
Totuși, acest lucru nu înseamnă că meduzele trebuie atinse. Contactul cu acestea poate provoca iritații sau senzații neplăcute la nivelul pielii, chiar dacă reacțiile sunt, în general, ușoare.
De aceea, turiștii sunt sfătuiți să evite manipularea meduzelor, inclusiv atunci când acestea se află pe plajă.