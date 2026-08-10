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Lumea Animalelor· 1 min citire

De ce pisicile preferă apa de la robinet? Secretul care surprinde mulți stăpâni

Pisica la robinet (Profimedia)

Pisica la robinet (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 18:45

Nu puțini sunt stăpânii de pisici care au investit sume consistente în tot felul de boluri speciale, dar le descoperă deseori cum ling firicelul de apă al unei chiuvete sau beau din bălți. Explicația este simplă și, în același timp, surprinzătoare.

Veterinarii spun că pisicile percep apa curgătoare ca fiind mai oxigenată și mai rece, ceea ce o face mai atractivă decât apa din bol, chiar dacă aceasta este schimbată des. Până și sunetul curgerii activează reflexul de explorare și le stimulează curiozitatea.

Altele nu se simt confortabil când mustățile ating marginile vasului — un fenomen numit whisker fatigue. Chiuveta, în schimb, oferă spațiu și o sursă de apă „proaspătă la cerere”.

Bolurile de plastic, cele mai detestate

Chiar și la capitolul boluri, când vine vorba de cele din material plastic, majoritatea felinelor le evită. În acest caz, apare un obstacol în plus: este vorba despre natura materialului și de faptul că apa capătă mult mai rapid miros neplăcut.

Robinetul semnifică și prezența stăpânului

Specialiștii mai arată că multe pisici asociază chiuveta cu prezența stăpânului și cu momentele de atenție. Astfel, comportamentul devine un mic ritual: cer apă acolo unde știu că primesc reacție.

Apa de la chiuvetă nu este un moft, ci o combinație de instinct, confort și obișnuință. Pentru pisicile care preferă apa curgătoare, medicii recomandă fântânile speciale, care imită perfect fluxul de la robinet.

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