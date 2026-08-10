De ce pisicile preferă apa de la robinet? Secretul care surprinde mulți stăpâni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 18:45

Nu puțini sunt stăpânii de pisici care au investit sume consistente în tot felul de boluri speciale, dar le descoperă deseori cum ling firicelul de apă al unei chiuvete sau beau din bălți. Explicația este simplă și, în același timp, surprinzătoare.

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