Advertising
Advertising
Lumea Animalelor· 1 min citire
De ce pisicile preferă apa de la robinet? Secretul care surprinde mulți stăpâni
Pisica la robinet (Profimedia)
Nu puțini sunt stăpânii de pisici care au investit sume consistente în tot felul de boluri speciale, dar le descoperă deseori cum ling firicelul de apă al unei chiuvete sau beau din bălți. Explicația este simplă și, în același timp, surprinzătoare.
Citește și
- 19:39Pescărușii nu fură la întâmplare. Cum decid cui să-i ia mâncarea de pe plajă. Cercetătorii au rămas uimiți
- 10:49Vulpe la plimbare pe o arteră importantă din București. Imagini surprinzătoare la un loc de joacă - FOTO
- 09:16Patru pui de urs orfani de la Sanctuarul Libearty Zărnești, transferați într-un parc natural din Franța
- 10:13Ursul-șofer care i-a făcut să râdă pe trecători! A claxonat ore în șir și a ținut un cartier întreg treaz
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News