Sancțiuni mai dure și controale extinse pe averi: Proiectul de integritate a fost adoptat de deputați

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 20:12

Modificări majore la legea integrității. Deputații au votat în calitate de primă Cameră sesizată proiectul ce impune reguli mai stricte pentru demnitari și funcționari. Inițiativa legislativă a primit undă verde în plen la doar câteva ore după raportul favorabil al Comisiei juridice.

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