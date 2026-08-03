Sancțiuni mai dure și controale extinse pe averi: Proiectul de integritate a fost adoptat de deputați

Modificări majore la legea integrității. Deputații au votat în calitate de primă Cameră sesizată proiectul ce impune reguli mai stricte pentru demnitari și funcționari. Inițiativa legislativă a primit undă verde în plen la doar câteva ore după raportul favorabil al Comisiei juridice.
Camera Deputaților a adoptat, în calitate de primă Cameră sesizată, un proiect de lege care modifică radical normele privind integritatea, incompatibilitățile și conflictele de interese în funcțiile publice. Inițiativa a fost votată de 184 de parlamentari (doi voturi împotrivă, 16 abțineri și 68 de neexprimări) și își va continua parcursul la Senat, forul decizional.
Partenerii de viață ai înalților demnitari, obligați să își declare averea
Printre amendamentele majore introduse în forma finală se numără o propunere venită din partea AUR. Aceasta extinde obligația de transparență financiară asupra soților, soțiilor sau partenerilor de viață ai principalilor lideri ai statului.
Președintele țării, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii și secretarii de stat își vor vedea partenerii obligați să completeze și să depună declarații de avere și de interese la Agenția Națională de Integritate (ANI), datele urmând să fie făcute publice pe site-ul instituției.
Clarificări la conflictele de interese și sancțiuni de până la 3 ani
A doua serie importantă de modificări, susținută de PSD, vizează sancționarea abaterilor disciplinare și cadrul de aplicare a interdicțiilor:
Incompatibilitatea ca abatere disciplinară: Emiterea unui act sau luarea unei decizii cu încălcarea normelor legale de integritate constituie abatere disciplinară (dacă nu întruneste elementele unei infracțiuni) și atrage sancțiuni conform statutului funcției.
Interdicția de 3 ani: Persoana vizată de o decizie definitivă de incompatibilitate pierde automat funcția și primește o interdicție de a mai ocupa orice funcție sau demnitate publică timp de până la 3 ani.
Mandate încheiate de drept și amenzi de până la 50.000 de lei
Proiectul legislativ aduce un cadru strict de punere în aplicare a deciziilor ANI sau ale instanțelor:
Pentru deciziile definitive deja existente: Persoanele care se află sub interdicția de 3 ani la data intrării în vigoare a legii își vor pierde de drept funcția sau mandatul în termen de 30 de zile.
Pentru deciziile viitoare: Mandatul sau funcția publică încetează automat în momentul în care raportul de evaluare ori hotărârea judecătorească rămâne definitivă.
Pentru a preveni mușamalizarea acestor cazuri, șefii de instituții care refuză să aplice sancțiunile riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Mai mult, ignorarea interdicției de a ocupa o funcție publică se sancționează cu amenzi usturătoare, cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei, iar toate actele semnate în acest interval devin nule de drept.
Scandals și acuzații de dedesubturi politice în plen
Votul a generat dezbateri aprinse în Camera Deputaților. Opoziția, prin vocea reprezentanților USR, a acuzat majoritatea de interese politice punctuale, susținând că noile prevederi au caracter retroactive și vizează în mod direct edili din opoziție.
Deputatul USR Radu Mihaiu a acuzat o alianță ad-hoc între PSD și AUR, susținând că modificările aduse în Comisia juridică încalcă deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene și creează sancțiuni cu aplicare retroactivă. USR a fost singurul grup politic care a votat împotriva proiectului de lege.
Decizia finală privind noile reguli de integritate va aparține Senatului.