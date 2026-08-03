Bolojan anunță noi intervenții ale autorităților pe Dunăre: „Miercuri și joi vom scufunda barjele pentru a devia Dunărea”

Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri pentru creșterea debitului de apă spre Cernavodă, necesar funcționării Unității 2. Premierul a precizat că există șanse ca reactorul să poată funcționa în următoarele 3-4 zile, dacă nivelul apei din bazinul de absorbție va rămâne peste pragul minim necesar răcirii centralei.
Bolojan a declarat că autoritățile intervin în zona Dunării pentru a direcționa un debit mai mare de apă către Dunărea Veche și, implicit, către Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Măsurile sunt necesare în contextul debitelor reduse ale fluviului la intrarea în România.
Bolojan: „Vom derula operațiunile suplimentare care înseamnă scufundarea unor barje”
El a adăugat că, pe baza datelor disponibile, există probabilitatea ca Unitatea 2 să poată fi pusă în funcțiune în următoarele 3-4 zile.
În paralel, autoritățile au început lucrări în albia Dunării pentru a crește fluxul de apă spre Cernavodă. Premierul a anunțat eliminarea unui pinten de stâncă, descris drept un obstacol natural care limita curentul de apă către Dunărea Veche.
De miercuri seară și pe parcursul zilei de joi vor fi derulate operațiuni suplimentare, inclusiv scufundarea unor barje. Acestea ar urma să contribuie la redirecționarea apei spre Dunărea Veche și la menținerea unui debit mai mare în zona Cernavodă.
Pentru că acest al doilea grup să funcționeze, este nevoie ca pompele care asigură apa pentru răcirea centralei să poată absorbi apa, deci e nevoie de un nivel al apei în zona bazinului de absorbție, care să fie peste limita minimă, și din datele pe care le avem, există o probabilitate ca în următoarele 3-4 zile să putem funcționa și cu acest grup 2.
Pentru a asigura un debit suplimentar chiar în condițiile în care debitele la intrare în țară sunt reduse, una din măsurile pe care le-am luat a fost să intervenim în zona Dunării în așa fel încât pe de o parte să eliminăm ceea ce am făcut astăzi, un obstacol natural: un pinten de stâncă care să nu mai limiteze curentul de apă spre Dunărea Veche, deci spre Cernavodă, de asemenea în zilele următoare începând de mâine seară, adică miercuri și joi, vom derula operațiunile suplimentare care înseamnă scufundarea unor barje, care de asemenea să ajute la direcționarea debitului pe Dunărea Veche în așa fel încât să putem menține în funcțiune și să creștem puțin debitul la Cernavodă.