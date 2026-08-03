Bolojan anunță noi intervenții ale autorităților pe Dunăre: „Miercuri și joi vom scufunda barjele pentru a devia Dunărea”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 15:54

Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri pentru creșterea debitului de apă spre Cernavodă, necesar funcționării Unității 2. Premierul a precizat că există șanse ca reactorul să poată funcționa în următoarele 3-4 zile, dacă nivelul apei din bazinul de absorbție va rămâne peste pragul minim necesar răcirii centralei.

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