Bolojan le cere primarilor din țară să stingă lumina: „Să reducă activitățile care țin de clădiri și iluminatul arhitectural”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 15:59

Ilie Bolojan le cere autorităților locale să reducă, în intervalul de seară, consumul de energie al clădirilor publice și al iluminatului arhitectural. Premierul a transmis că instituțiile care dispun de sisteme de telegestiune ar trebui să diminueze intensitatea iluminatului public, în special între orele 21:00 și 23:00.

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