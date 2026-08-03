Bolojan le cere primarilor din țară să stingă lumina: „Să reducă activitățile care țin de clădiri și iluminatul arhitectural”

Șeful Guvernului a precizat că măsurile voluntare de economisire pot contribui la asigurarea necesarului de energie pentru populație, instituții publice, spitale și companii. El le-a mulțumit românilor pentru înțelegere, subliniind că țara traversează „o situație excepțională”, cum nu a mai existat de mulți ani.
Bolojan a anunțat totodată că Executivul pregătește o hotărâre de guvern care ar putea fi activată dacă reducerile voluntare de consum nu vor fi suficiente în orele de vârf de seară. Mecanismul, prevăzut de legislație, ar permite Dispecerului Energetic Național din cadrul Transelectrica să limiteze consumul marilor consumatori.
Potrivit premierului, companiile vizate ar urma să primească o notificare cu 24 de ore înainte, iar consumul permis va fi stabilit în funcție de tehnologiile utilizate și de capacitatea sistemului energetic național.
De asemenea, fac un apel către autoritățile locale: către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune, privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât, prin scăderea acesteia, să genereze economii între ora 21:00, de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public, și până la ora 23:00.
Mulțumesc tuturor românilor care înțeleg că este o situație excepțională, cu care nu ne-am mai confruntat de foarte mulți ani, și în fața căreia dacă reacționăm unitar, dacă fiecare companie și fiecare autoritate și fiecare familie poate să facă o mică economie, înseamnă că aceste economii se adună, și au ca efect asigurarea necesarului de energie pentru toți consumatorii, atât pentru cei casnici, cât și pentru instituții, pentru spitale, sau pentru marile companii.
În zilele următoare, vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară, o hotărâre care este prevăzută în legislație, și anume cea prin care avem un mecanism pe care îl putem pune în practică, prin dispecerul energetic național de la Transelectrica, de limitare a consumului; asta înseamnă că cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile, mari consumatoare, ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective. Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică, conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare.