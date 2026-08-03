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Câți români au drept de vot în cazul declanșării alegerilor anticipate. Noile date publicate de AEP

Vot

Vot

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 14:40
Actualizat3 aug. 2026, 14:47

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat luni că, la data de 31 iulie 2026, în Registrul electoral figurau 19.031.458 de cetățeni români cu drept de vot, cu 3.725 mai mulți față de finalul lunii iunie.

Numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral a ajuns la 19.031.458, la data de 31 iulie 2026, potrivit unui comunicat transmis luni de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Cu 3.725 mai mulți alegători față de luna iunie

Comparativ cu sfârșitul lunii iunie, numărul alegătorilor a crescut cu 3.725.

Din totalul persoanelor înscrise în Registrul electoral, 17.979.417 au domiciliul sau reședința în România. Alți 1.052.041 de alegători au domiciliul în afara țării și dețin pașaport CRDS, destinat cetățenilor români cu domiciliul în străinătate.

Peste 18.600 de persoane, radiate după deces

AEP precizează că, în luna iulie, 18.607 persoane au fost radiate din Registrul electoral ca urmare a decesului. De asemenea, 242 de persoane au fost eliminate din evidențe după ce le-a fost interzisă exercitarea dreptului de vot sau au fost puse sub interdicție.

În același interval, 64 de persoane și-au redobândit drepturile electorale, după expirarea perioadei de radiere.

22.510 tineri au fost înscriși automat în Registrul electoral

Totodată, 22.510 cetățeni au împlinit vârsta de 18 ani în luna iulie și au fost înscriși din oficiu în Registrul electoral de către AEP, pe baza datelor transmise de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Conform Legii nr. 208/2015, Registrul electoral reprezintă sistemul informatic național în care sunt înregistrate și actualizate datele de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot, precum și informațiile privind arondarea acestora la secțiile de votare.

Pentru alegătorii cu domiciliul sau reședința în România, Registrul electoral este organizat pe județe, municipii, orașe și comune. Operațiunile de actualizare a datelor pot fi realizate de primari sau de persoane desemnate de aceștia, prin dispoziție, în condițiile prevăzute de lege.

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