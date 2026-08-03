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Politica· 2 min citire
Câți români au drept de vot în cazul declanșării alegerilor anticipate. Noile date publicate de AEP
Vot
Publicat3 aug. 2026, 14:40
Actualizat3 aug. 2026, 14:47
Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat luni că, la data de 31 iulie 2026, în Registrul electoral figurau 19.031.458 de cetățeni români cu drept de vot, cu 3.725 mai mulți față de finalul lunii iunie.
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