Câți români au drept de vot în cazul declanșării alegerilor anticipate. Noile date publicate de AEP

Publicat 3 aug. 2026, 14:40 Actualizat 3 aug. 2026, 14:47

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat luni că, la data de 31 iulie 2026, în Registrul electoral figurau 19.031.458 de cetățeni români cu drept de vot, cu 3.725 mai mulți față de finalul lunii iunie.

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